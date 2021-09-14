daem impact gov lb تسجيل عبر منصة البطاقة التموينية في لبنان

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عمر شويل - جدة daem impact gov lb تسجيل، يستمر البحث في لبنان عن كيفية التسجيل في منصة البطاقة التموينية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. حيث اعلن البرلمان اللبناني عن تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة والمحتاجة التي تضررت من الناحية المادية كثيرا بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد ومخلفات فيروس كورونا على كافة المستويات وانهيار القدرة المعيشية للمواطن اللبناني وتهاوي الليرة وارتفاع حاد لعملة الدولار في السوق السوداء ما أدى إلى زيادة الفقر والاحتياج وارتفاع نسبة البطالة. وهذا ما أكدته تقارير اممية بان 78 في المئة من العائلات اللبنانية دخلت على الفقر وتلبي حاجياتها اليومية عن طريق الاستدانة. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على الشروط والخطوات الصحيحة للتسجيل في impact البطاقة التموينية الالكترونية لبنان. البطاقة التموينية اللبنانية

daem impact gov lb تسجيل

بعد إقرار البرلمان اللبناني قانون البطاقة التموينية للأسر الفقيرة في لبنان، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية في المؤتمر صحافي الذي عقد يوم الخميس الفارط عن انطلاق مشروع “البطاقة التمويلية” مع بداية التسجيل يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري على ان يستمر التسجيل إلى غاية الواحد والثلاثون من شهر أكتوبر 2021 في الفقرة التالية سنتعرف على خطوات التسجيل في البطاقة التموينية

منصة البطاقة التموينية في لبنان daem impact gov lb

يمكن لكافة المواطنين اللبنانيين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من البطاقة التمويلية. التسجيل في منصة البطاقة التموينية في لبنان daem impact gov lb. والحصول على مبلغ 25 دولاراً لكل شخص وبحد اقصى مئة وستة وعشرون دولار لكل أسرة. مع إمكانية زيادة مبلغ الدعم وللتسجيل في impact يجب عليك اتباع كافة الخطوات المدونة ادناه:

الولوج إلى رابط منصة البطاقة التموينية لبنان

كتابة اسم المستخدم

ثم كتابة كلمة المرور

الموافقة على الالتزام القانوني.

النقر على عبارة دخول وتسجيل كافة بينات الشخص الذي يريد الاستفادة من البطاقة التموينية 2021 من خلال ملئ الاستمارة.

شروط التسجيل في البطاقة التموينية الجديدة

المستندات المطلوبة للتسجيل في البطاقة التموينية 2021

علاوة على ذلك ومن اجل التسجيل في منصة البطاقة التموينية في لبنان daem impact gov lb. يجب ان تتوفر بعض المستندات وهي:

الهوية اللبنانية لكل فرد في الأسرة جواز السفر لكل فرد من افراد الأسرة هذا ان وجد معلومات دقيقة عن دفاتر السيارات الخاصة بكل اسرة كذلك معلومات عن كل الحسابات المصرفية لكل فرد وصل سن البلوغ في الأسرة التي تقدم طلب الحصول على الدعم

وزارة الشؤون الاجتماعية

تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان إلى تقديم الدعم لكافة الاسر الفقيرة والمحتاجة فبعد العقد الأخير المبرم بين البنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية والحكومة اللبنانية المؤقتة تم استحداث بطاقة تموينية لفائدة الفئات الهشة المحتاجة للدعم في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تعرفها البلاد على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية او السياسية وللحصول على هذا الدعم المالي يجب على كل مواطن التسجيل في daem impact gov lb.