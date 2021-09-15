منصة البطاقة التموينية في لبنان daem impact gov lb للتسجيل في البطاقة التمويلية

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عمر شويل - جدة منصة البطاقة التموينية في لبنان ، يستمر البحث عن التسجيل في البطاقة التموينية daem impact gov lb وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بعد اعلان البرلمان اللبناني الأربعاء الفارط اصدار قانون ينظم البطاقة التمويلية الجديدة الموجهة للأسر اللبنانية من الفقراء والمحتاجين للدعم المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها الدولة اللبنانية. وقد تم تحديد مبلغ 25 دولار يتم صرفه على كل فرد على ان تصل قيمة 126 دولار لكل أسرة لبنانية مع إمكانية زيادة هذا المبلغ حسب الظروف العائلية وعدد الأفراد وضوابط أخرى سنتعرف عليها. كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية أن اطلاق “البطاقة التمويلية” يأتي على أعقاب رفع مصر لبنان الدعم كليا عن المحروقات والأدوية والخدمات الاجتماعية

منصة البطاقة التموينية في لبنان

في خطوة طال انتظارها من طرف الشعب اللبناني الذي أرهقته الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها. حيث اطلق وزير الصناعة راؤول نعمة ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية البطاقة التموينية في المؤتمر الصحافي المشترك الذي انعقد يوم الخميس الماضي حيث تم الإعلان عن بداية التسجيل في منصة البطاقة التموينية في لبنان يوم 15 سبتمبر 2021.

التسجيل في البطاقة التموينية في لبنان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في البطاقة التموينية الجديدة الخاصة بدعم الأسر اللبنانية الفقيرة والمحتاجة وأصحاب الدخل الضعيف قبل رفع الدعم الكلي عن عن الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات ويمكن التسجيل في البطاقة الخاصة بالدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول رب الاسرة على موقع البطاقة التموينية في لبنان تدوين اسم المستخدم كتابة كلمة المرور يجب الموافقة على الالتزام القانوني المحدد في الموقع الضغط على مربع دخول بعدها يتم ملئ الاستمارة الخاصة بالدعم وتسجيل كافة بيانات أفراد الأسرة كما يمكن التسجيل بالتوجه إلى احد مراكز الشؤون الاجتماعية وتقديم المستندات المطلوبة ويتم تسجيلك كذلك يستطيع الفرد التوجه إلى مراكز الجمعيات الغير حكومية والتسجيل هناك

الوثائق المطلوبة للتسجيل في impact البطاقة التموينية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية انه للتسجيل في البطاقة التموينية daem impact gov lb. يجب توافر العديد من الوثائق والتي جاءت كالآتي:

بطاقة الهوية اللبنانية لكل شخص من العائلة التي ترغب في الحصول على الدعم

جواز السفر لكل شخص من اشخاص العائلة

معلومات رسمية عن دفاتر السيارات لكل الأفراد

أيضا الحصول على معلومات عن كل الحسابات المصرفية لكل شخص من العائلة

معلومات خاصة بالوظائف التي يشغلها كل فرد من الأسرة وعدد غرف المنزل العائلي.

شروط البطاقة التموينية في لبنان

الموافقة على رفع السرية المصرية عن كل حسابات الأفراد

تفويض رب الأسرة لاستلام الأموال

التأكد من صحة المعلومات قبل تقديم الطلب

وزارة الشؤون الاجتماعية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان ان أي شخص يريد التسجيل في البطاقة التموينية ولا يعرف كيفية ملئ الاستمارة ما عليه سوى الاتصال بالخط الساخن الذي وضعته الوزارة 01728000 وسوف يساعك موظفو الوزارة في تسهيل عملية تسجيلك وملئ الاستمارة الخاصة بك وبذلك تكون قد أكملت عملية التسجيل على منصة البطاقة التموينية في لبنان.