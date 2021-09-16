الآن.. رابط تقديم طلب للبطاقة التموينية في لبنان عبر منصة IMPACT بالخطوات

ينشر لكم ثقفني، رابط تقديم طلب للبطاقة التموينية في لبنان عبر منصة IMPACT، حيث اشتدت نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين الراغبين في الحصول على البطاقات التموينية، وعقب إعلا وزارة الشؤون الاجتماعية عن بدء التسجيل سارع الكثير من أرباب الأسر للبحث عن طريقة التسجيل في المنصو التي أعلنت عنها الوزارة، وكان التسجيل قد بدأ أمس الأربعاء 15/9/2021، وسيظل باب التسجيل مفتوحا ومتاحا لغاية تاريخ 31/10/2021، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم خطوات التسجيل في منصة البطاقة التمويلية في لبنان.

منصة البطاقة التمويلية في لبنان

أتاحت وازرة الشؤون الاجتماعية في لبان، امكانية التسجيل للحصول على البطاقة التموينية إلكترونيا، حيث أعلنت عن المنصة المخصصة للتسجيل، والتي يستطيع جميع المواطنين الذي تتطابق الشروط المعلنة فيهم في المنصة، وسيتمكنون من تلقى الدعم المخصص لهم، وتحرص الحكومة على دعم العائلات أصحاب الدخل المحدود بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها.

طريقة وخطوات تسجيل البطاقة التموينية في لبنان

تسائل الكثير من المواطنين اللبنانيين عن طريقة التسجيل في بطاقة التموين، ونوفر لكم شرحا شاملا بالخطوات لكيفية التسجيل بشكل صحيح، كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة، ومراعاة ادخال البيانات بشكل صحيح.

أولا زيارة رابط موقع منصة البطاقة التموينية من هنا. ثانيا يقوم رب الاسرة بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثالثا الموافقة على الالتزام القانوني رابعا يتم الضغط على أيقونة دخول، ومن ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

شروط الحصول على البطاقة التموينية في لبنان

يبحث الكثير من المواطنين أرباب الأسر عن الشروط المخصصة للحصول على البطاقة التموينية، حيث أعلنت الحكومة عن عدد من الشروط الواجب توافرها في رب الأسرة الراغب في الحصول على البطاقة التموينية، حيث من الضروري أن يقوم افراد الأسرة بالموافقة على رفع السرية المصرية و تفويض رب الأسرة لاستلام أموال الدعم، وعند التسجيل عبر المنصة، على المتقدم أن يقوم بالتأكد من دقية جميع البيانات المدخلة من خلال الرابط التالي من هنا.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منصة impact

توجد العديد من الأوراق والمتسندات المهمة التي يجب احضارها من أجل التسجيل بشكل صحيح في منصة impact، ونتعرف معكم على كافة المستندات المطلوبة كالتالي.