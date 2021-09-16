الآن تفعيل رابط التسجيل في البطاقة التموينية اللبنانية هنا الشروط والمستندات Deam impact .gov.lb

تم تفعيل اليوم رابط التسجيل في البطاقة التموينية البنانية وسنعرض لكم الشروط والمستندات، حيث قررت الحكومة البنانية منح المواطنين المحتاجين دعم لهم لمساندتهم على ظروف الحياة وتوقف الأعمال بسبب كورونا، لذا أعلن وزير الشئون كافة المواطنين الذين يريدون الدعم سرعة تدوين البيانات الخاصة بهم على الموقع لسرعة وصول الدعم لهم، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا كيفية التسجيل في البطاقة التموينية لبنان 2021.التسجيل في البطاقة التموينية اللبنانية 2021
تم فتح باب التسجيل من يوم الخامس عشر من سبتمبر الحالي ويستمر ما يقرب من شهر ونصف أي إلى آخر شهر أكتوبر القادم 2021، وسيتم إغلاق باب التسجيلات بعد ذلك، كما تم تحديد متوسط الدعم بمبلغ 39 دولار وأن أقصى حد له سيكون 126 دولار على حسب حالة المتقدم للدعم، أي ما يقرب من 25 دولار للفرد الواحد داخل الأسرة، أما بالنسبة للمسن سيكون بواقع 15 دولار زيادة عن الفرد العادي، وهذا لكل مسن يبلغ عمره أكثر من 65 سنة، وكل هذا أيضا بسبب إزالة الدعم عن الوقود، مما جعل الكثير من المواطنين يعانون من الفقر حتى وصلن نسبتهم 70%، لذا قامت الحكومة ساعية لتوفير هذا الدعم.البيانات المطلوبة للتسجيل في منحة لبنان 2021
- بطاقة الهوية أو جواز السفر، ولابد أن تكون غير منتهية.
- بيان لحساب كافة الأشخاص البالغين داخل الأسرة في البنوك.
- تفويض رسمي من جميع الأسرة للأب باستلام المنحة.
- كافة البيانات اللازمة في حالة امتلاك الأسرة أي سيارات.
- صورة لنموذج رفع السرية بالموافقة.
- رابط التسجيل: https://cp.interior.gov.lb/
يمكن من خلاله تدوين بيانات المستخدم بكتابة اسمه، الرقم السري.
- ثم البحث عن الموافقة على جميع الشروط القانونية والضغط عليها.
- ثم الدخول، واتباع خطوات التسجيل.
ولكن يوجد بعض الأسر لا تستحق الدعم مثل:
- الأسر التي تمتلك أكثر من 3 سيارات.
- الأسر التي تسكن في عقارات إيجارها عالي يزيد عن 3500 د.أ.
- من يمتلك خادمات سواء أكانت محلية أو أجنبية، ولكن يسمح بوجود واحدة فقط وخاصة في حالة المسن أو الأفراد المعاقين.
- المقيم خارج البلاد أكثر من نصف السنة.
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تم تفعيل اليوم رابط التسجيل في البطاقة التموينية البنانية وسنعرض لكم الشروط والمستندات، حيث قررت الحكومة البنانية منح المواطنين المحتاجين دعم لهم لمساندتهم على ظروف الحياة وتوقف الأعمال بسبب كورونا، لذا أعلن وزير الشئون كافة المواطنين الذين يريدون الدعم سرعة تدوين البيانات الخاصة بهم على الموقع لسرعة وصول الدعم لهم، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا كيفية التسجيل في البطاقة التموينية لبنان 2021.التسجيل في البطاقة التموينية اللبنانية 2021
تم فتح باب التسجيل من يوم الخامس عشر من سبتمبر الحالي ويستمر ما يقرب من شهر ونصف أي إلى آخر شهر أكتوبر القادم 2021، وسيتم إغلاق باب التسجيلات بعد ذلك، كما تم تحديد متوسط الدعم بمبلغ 39 دولار وأن أقصى حد له سيكون 126 دولار على حسب حالة المتقدم للدعم، أي ما يقرب من 25 دولار للفرد الواحد داخل الأسرة، أما بالنسبة للمسن سيكون بواقع 15 دولار زيادة عن الفرد العادي، وهذا لكل مسن يبلغ عمره أكثر من 65 سنة، وكل هذا أيضا بسبب إزالة الدعم عن الوقود، مما جعل الكثير من المواطنين يعانون من الفقر حتى وصلن نسبتهم 70%، لذا قامت الحكومة ساعية لتوفير هذا الدعم.البيانات المطلوبة للتسجيل في منحة لبنان 2021
- بطاقة الهوية أو جواز السفر، ولابد أن تكون غير منتهية.
- بيان لحساب كافة الأشخاص البالغين داخل الأسرة في البنوك.
- تفويض رسمي من جميع الأسرة للأب باستلام المنحة.
- كافة البيانات اللازمة في حالة امتلاك الأسرة أي سيارات.
- صورة لنموذج رفع السرية بالموافقة.
- رابط التسجيل: https://cp.interior.gov.lb/
يمكن من خلاله تدوين بيانات المستخدم بكتابة اسمه، الرقم السري.
- ثم البحث عن الموافقة على جميع الشروط القانونية والضغط عليها.
- ثم الدخول، واتباع خطوات التسجيل.
ولكن يوجد بعض الأسر لا تستحق الدعم مثل:
- الأسر التي تمتلك أكثر من 3 سيارات.
- الأسر التي تسكن في عقارات إيجارها عالي يزيد عن 3500 د.أ.
- من يمتلك خادمات سواء أكانت محلية أو أجنبية، ولكن يسمح بوجود واحدة فقط وخاصة في حالة المسن أو الأفراد المعاقين.
- المقيم خارج البلاد أكثر من نصف السنة.
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