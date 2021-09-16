نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021-2022 موعد تقديم قرعة أمريكا “جرين كارد” في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021-2022 ، أو موعد تقديم اللوتري الأمريكي قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 ، هو محض اهتمام الكثير من الراغبين في تقديم طلب قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا. لذلك يطرح الجميع بعض التساؤلات، والتي سنعمل على توفير إجابتها خلال هذه الصفحة، فيما يخص موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 ، وذلك تزامناً مع بداية عام ميلادي جديد وهو الموعد المقرر لفتح باب التسجيل في اللوتري الأمريكي، وتأتي التساؤلات عن ما هو اللوتري الأمريكي.؟ فيما يود الكثير من الراغبين معرفة موعد التقديم في اللوتري الأمريكي 2022 وكيفية الحصول على نتيجة قرعة الهجرة لأمريكا 2022، كل ذلك سنتعرف عليه خلال المقال.

التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021-2022

برنامج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا، أو تقديم اللوتري الأمريكي هو مُقدم من خلال وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بنظام الاختيار العشوائي للفائزين في اللوتري الأمريكي، ولبرنامج اللوتري الأمريكي العديد من المميزات، والتي سنتعرف عليها أيضاً خلال المقال، ولكن الأهم من ذلك أن برنامج اللوتري الأمريكي يمنح الشخص الفائز الجرين كارد أو بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية. والتمتع بالكثير من الامتيازات الأخرى.

مميزات قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022:

يتمتع الفائزين في اللوتري الأمريكي بالعديد من المزايا التي يُقدمها البرنامج والتي تتلخص في التالي:

التقديم في القرعة الهجرة إلى أمريكا مجانية. لا يحتاج التقديم في اللوتري الأمريكي إلى لغة أو شهادات خبرة. حصول الشخص على تأشيرة للهجرة إلى أمريكا. سهولة العمل في أمريكا. الهجرة العائلية إلى أمريكا. حصول المقبولين في اللوتري الأمريكي على تصريح إقامة دائمة في أمريكا “جرين كارد” Green Card

رابط تقديم اللوتري الأمريكي 2022

من خلال الدخول عبر رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية، يُمكنكم إتمام عملية التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2022، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل ذلك الرابط، سنعمل على جلبة لكم وقت فتح استقبال طلبات التقدم، وذلك من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة.

موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021-2022

من خلال ما تم تداوله عبر الكثير من الصفحات على الإنترنت، سيكون موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022 ، وإمكانية إتمام عملية تقديم اللوتري الأمريكي 2021-2022 الهجرة إلى أمريكا عن طريق إدخال المعلومات الخاصة بكل متقدم لـ قرعة الهجرة لأمريكا من أجل التأكيد. سيكون خلال الفترة بداية من يوم 7 أكتوبر وتستمر عمليات تسجيل قرعة الهجرة لأمريكا 2022 حتى تنتهي في يوم 10 نوفمبر من كل عام. وهو الموعد الرسمي والمقرر من كل عام ميلادي لفتح باب استقبال طلبات التسجيل في اللوتري الأمريكي.

مُحدث: نود أن نُعلمكم متابعينا الأعزاء الراغبين في إتمام عملية التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021-2022 ، أو تسجيل طلب الهجرة لأمريكا ، أن وزارة الخارجية الأمريكية أوشكت واقتربت من موعد تفعيل رابط موقع التسجيل في اللوتري الأمريكي، وسنوضح لكم طريقة التسجيل في قرعة أمريكا 2022.

طريقة التسجيل في قرعة الهجرة لأمريكا 2021-2022

نرفق لكم الآن فيديو يوضح كيفية وطريقة التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021-2022 ، وذلك من خلال رابط موقع تسجيل قرعة أمريكا، وزارة الخارجية الأمريكية عبر الإنترنت. وذلك بعد أن يتم تفعيله من قبل الوزارة قبل يوم بدء استقبال طلبات تقديم اللوتري الأمريكي.

وسوف نوافيكم من خلال تقارير متتالية شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022، وذلك خلال الفترة المقبلة. حيث يتم إجراء بعض التغييرات على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لقرعة أمريكا من حين لأخر كل عام.