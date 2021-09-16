Madrasati.sa رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل بإسم الطالب ورقم الهوية 1443 “التعليم عن بُعد”

رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل، الكثير من طلاب المراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية يتسائلون في الوقت الحالي عن رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل في المنصة عبر الرابط الجديد التي اعلنت وزارة التعليم السعودية عن طرحة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث انة تم مؤخرا مع بداية العام الدراسي الجديد الاشارة من قِبل الوزارة على انة سيتم اعادة تفعيل الرابط الخاصة بالمنصات التعليمية التابعة للوزارة، وذلك لكي يتمكن كافة الطلاب من التسجيل على المنصات ومتابعة كافة المناهج والدروس الخاصة بهم للفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الجديد، ونقدم لكم من خلال فقرات هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بالدخول والتسجيل في هذة المنصة التعليمية الالكترونية من خلال شبكة الانترنت.

رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل

نقدم لكم اليوم رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل التي طلاما يبحث عنها الطلاب للتمكن من التسجيل في المنصة والدخول اليها بسهولة لتناول المناهج الدراسية الجديدة، حيث تعتبر هذة المنصة احدى المنصات التي قامت وزارة التعليم السعودية بإنشائها مؤخرا مع بدء خطة التعليم عن بُعد التي فرضتها الظروف الاستثانية التي مرت بها البلاد خلال الشهور الماضية والتي لا زالت تمر بها حتى الآن، ولكون الوزارة تسعى الى الحفاظ على سلامة الطلاب وايضاً للحد من انتشار فيروس كورونا انشأ بعض المنصات التعليمية على شبكة الانترنت والتي تُعد منصة مدرستي احد اهم هذة المنصات، حيث توفر الوزارة من خلال هذة المنصة كافة الخدمات التعليمية التي يحتاج اليها الطلاب يوميا في دراستة سواء متابعتة للمناهج التعليمية الخاصة به او تواصلة مع المعلمين وغيرهم من الخدمات الاخرى.

رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل برقم الهوية

في الوقت الحالي يحتاج كافة الطلاب في المملكة العربية السعودية الى رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل في المنصة برقم الهوية، لذلك سوف تتعرفون الآن على هذة الخطوات البسيطة تابعو:

يتم اولا خلال شبكة الانترنت التوجة الى رابط منصة مدرستي .

. ومن ثم يتم اختيار الايقونة المخصصة للتسجيل في المنصة.

البدأ في ادراج بيانات الطالب المطلوبة في الاماكن الخاصة بذلك.

بعد الانتهاء يتم النقر على زر تسجيل.

بعد الانتهاء من اتباع كافة هذة الخطوات والانتهاء من التسجيل في المنصة، سيكون بإمكانك زيارة المنصة بسهولة في اي وقت على مدار اليوم، ويكون بإمكانك الاستفادة من الخدمات التعليمية المتوفرة على المنصة، واذا واجهتكم مشاكل اعزائي الطلاب اثناء التسجيل في المنصة كل ما عليكم هو ترك تعليق اسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم وإفادتكم في اسرع وقت.