وزارة التربية : 24 ألف طالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية

دوت الخليج :- قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، إن هناك 24 طالباً من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية.
وأضاف : أن "التنمر الذي حدث مع أحد الطلبة لا يمت بصلة إلى مجتمعنا المدرسي، وما حصل هو عبارة عن سلوك فردي".
ولفت إلى "إعداد دليل أطلق عليه الدعم النفسي الاجتماعي، عبارة عن فيديوهات وبروشورات ومحاضرات، وتدريب فعلي لجميع رؤساء أقسام الإرشاد في الميدان التربوي البالغ عددهم 42 رئيس قسم إرشاد" ، وفق المملكة .
وأن"نحو 2800 مرشد تربوي في المدارس الحكومية تم تدريبهم على البروتوكول الصحي، وتم تدريبهم على دليل الدعم النفسي الإرشادي" وفق المحاسيس.
وحول إصابات الطلبة بفيروس كورونا قال، إن "أقل من 2% من الطلبة أصيبوا بكورونا".
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