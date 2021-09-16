شروط بطاقة الأحوال للنساء 2021 السعودية

شروط بطاقة الأحوال للنساء يبحث عنها العديد من المواطنات في المملكة العربية السعودية حيث تقوم كل مواطنة سعودية باستخراج بطاقة أحوال خاصة بها ويجب أن تكون بطاقه الأحوال سارية المفعول لكي تقوم باستخدامها في المعاملات التجارية البنكية أو التوظيف أو التسجيل في الجامعات او المحاكم والعديد من الأمور الاخرى التي يمكن استخدامها فيها وسنتعرف فى هذا المقال على شروط وطريقة استخراج بطاقه الاحوال المدنيه للنساء.

شروط بطاقه الاحوال للنساء 2021

وضعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها لكي تحصل على بطاقه الأحوال المدنية وتلك الشروط هي كالتالي:

أن يكون عمر المتقدمة تبلغ من العمر 15 عاما أو أكثر

وجود صورة من السجل الخاص بالأسرة ونسخه منه

وجود النسخه الاصلية من حفيظه النفوس

يجب ان يتم التحقق من شخصية الفتاة عن طريق إحدى الطرق التالية:

ولي امر المتقدمة أو أحد المحارم يكون عمره أكبر من ثمانيه عشر عاما مع توافر الهوية الوطنية الخاصة به

معرفة سعودية تبلغ من العمر ثمانيه عشر عاما أو أكثر و لها بطاقة هوية وطنية

وجود جواز السفر النسخة الأصلية

يجب على المتقدمة أن تقوم بملئ النموذج الإلكتروني لكي تحصل على الهوية

يجب توافر أربع صور شخصية للمتقدمة مقاس 4*6 على أن تكون الخلفيه بيضاء

وجود أصل شهادة الميلاد وصورة منها

توافر شهاده قيد من المدرسة المسجله بها المتقدمة أو آخر سنة دراسية

إذا كانت المتقدمة موظفة عليها ان تقدم خطاب تعريف من الجهه التي تعمل بها

شروط الصورة في بطاقة الأحوال للبنات

قامت وزارة الداخلية السعودية تحديد شروط للصورة الشخصية للنساء الراغبات في استخراج بطاقه أحوال مدنيه وتلك الشروط هي كالتالي:

أن تكون خلفية الصورة بيضاء

أن تكون المتقدمة لا ترتدي أي نظارات أو عدسات ملونة في الصورة أن تكون صورة المتقدمة حديثه وملونه

يجب على المتقدمة أن تقوم بتغطية شعر الرأس والعنق في الصورة

يمكن وضع زينة خفيفه

لا يجب ارتداء حجاب بلون معين

يجب أن تكون الصورة بملابس مدنية وليست ملابس مهنية

طريقة استخراج بطاقة الأحوال المدنية

طريقة استخراج بطاقة الأحوال المدنية يمكن المتقدمة استخراج بطاقة الأحوال المدنية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية للمرأة السعودية لكي تحصل على حقوقها المدنية كاملة وتستخدمها في التعاملات التي تحتاج إليها وسوف نعرض لكم في هذه الفقرة خطوات إصدار الهوية الوطنية

أولا قم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية

قم بعمل تسجيل دخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمه المرور في الخانات الخاصة بها

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية

قم بالضغط على حجز موعد من الاحوال المدنيه

قم بالذهاب إلى مقر الأحوال المدنية

قم بتقديم المستندات المطلوبة وانتظر حتى يتم إصدار البطاقه الخاصه بك

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة شروط بطاقة الأحوال للنساء.