بالفيديو.. ماعز "شجاع" يتصدى لهجوم الصقر ويحمي "جيرانه"

حظي مقطع فيديو "طريف" بتفاعل واسع، مؤخرا، في هولندا، بعدما أظهر عددا من الحيوانات في إحدى المزارع وهي تتعاون فيما بينها، حتى تقوم بطرد صقر هجم على دجاجة في المكان، وأراد في افتراسها، لكنه لم ينجح فيما كان يصبو إليه.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن كاميرا المراقبة في إحدى المزارع بمنطقة "غيلدر لاند" في هولندا، وثقت إقدام صقر على مهاجمة دجاجة، من أجل افتراسها.

وتمكن الصقر بالفعل من الانقضاض على الدجاجة التي كانت على أرض المزرعة، فصار الريش يتطاير بشكل ملحوظ في المكان.

وحاولت الدجاجة أن تنجو من الصقر فقاومته، وظلت تترنح حتى تنفذ من الطير المفترس، وعندئذ، انتبهت حيوانات أخرى موجودة في المكان.

التحق ديك موجود في المزرعة حتى ينقذ الدجاجة، ثم انضم ماعز آخر، من أجل محاصرة الطير المفترس، ودخلت الحيوانات في مواجهة حامية.

وعندما وجد الصقر نفسه محاطا بماعز عنيد وديك يدافع بشراسة عن الدجاجة، قرر الطير المفترس أن يستسلم ويبتعد ثم حلق بعيدا.

وأثار مقطع الفيديو إعجابا واسعا، وقال معلقون إنه يظهر خصلة التعاون والتكاتف بين الحيوانات من أجل إبعاد العدو الخارجي، لا سيما الماعز الذي لعب دورا حاسما.

وقال آخرون إنه كان مفهوما أن يبادر الديك مثلا لأجل حماية الدجاجة، لكن الغريب هو رد الفعل الذي صدر عن الماعز، لأنه أظهر قدرا كبيرا من الشجاعة والإقدام، عندما كان يتصدى للصقر، حتى يحمي دجاجة تعيش على مقربة منه.