استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية 1443

استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية 1443، واحدة من أهم وأبرز الخدمات التي أطلقتها وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لمساعدة الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية من المقيمين والوافدين في تقديم طلب لاستقدام عائلته إلى داخل المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذه الخدمة يمكن للمواطنين الراغبين في استقدام عائلتهم التعرف على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وكذلك كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية تقديم الطلب، وعلاوة على ذلك فبإمكان المواطنين الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الطلب فقط، وفيما سوف نتعرف على طريقة تقديم طلب جديد وكيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية.

شروط طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

وضعت هيئة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية بعض الشروط والضوابط الواجب توفرها في المواطن المتقدم بطلب زيارة عائلية وزارة الخارجية ، وقد جاءت شروط إصدار تأشيرة الزيارات العائلية كما يلي:

أولاً يجب على المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة امتلاك إقامة سارية المفعول بالمملكة العربية السعودية.

ضرورة وجود تأشيرة إقامة عمل وليس تأشيرة مرافق.

دفع الرسوم الخاصة بتأشيرة الزيارة العائلية كاملة، وفيما يلي سنتعرف على قيمة الرسوم الواجب دفعها.

ضرورة تقديم نموذج الإلكتروني خاص بالطلب، وذلك عبر موقع التأشيرات الإلكترونية التابع لوزارة الخارجية.

يجب التأكد من تسجيل كافة البيانات باللغة العربية عدا أسماء المواطنين يتم كتابتها طبقاً لما هو موجود في جواز السفر.

وأخيراً يجب على المتقدم ختم النموذج والتصديق عليه من خلال جهة العمل الذي يتبع لها، أو من الغرفة التجارية.

طريقة تقديم طلب زيارة عائلية 1443

بعد الانتهاء من الإطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على التأشيرة، سنقوم بالانتقال إلى الخطوة التالية وهي كيفية تقديم طلب الزيارة العائلية، حيث أوضحت وزارة الخارجية السعودية عن الخطوات عبر موقعها الإلكتروني وهي كما يلي:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ أفراد “، ومنها يقوم باختيار أيقونة “ طلب زيارة عائلية للمواطنين “.

“، ومنها يقوم باختيار أيقونة “ “. ثم يقوم بالنقر على زر “ الموافقة والتعهد “.

“. بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “ التحقق عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد “، ومن ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي كالآتي: (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق المرئي).

“، ومن ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي كالآتي: (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق المرئي). ومن ثم النقر على زر “ تسجيل الدخول “، ومنها النقر على زر “ التالي “.

“، ومنها النقر على زر “ “. بعد ذلك يقوم المواطن المتقدم بالطلب بالنقر على زر “ بيانات الزوار “، ومن ثم تحديد الغرض من الزيارة.

“، ومن ثم تحديد الغرض من الزيارة. ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على خيار إضافة البيانات الخاصة بالزائرين، ومن ثم إدخال البيانات الآتية: (الاسم – الجنسية – الديانة – تاريخ الميلاد – محل الميلاد – رقم جواز السفر – نوع الجواز – تاريخ إصدار الجواز – تاريخ انتهاء الجواز – مكان إصدار الجواز – المهنة – الجنس – جهة القدوم – عدد مرات الدخول – البريد الإلكتروني – مدة الإقامة باليوم).

وأخيراً الضغط على زر “ إضافة “، ومن ثم النقر على زر “ حفظ “.

“، ومن ثم النقر على زر “ “. سيقوم النظام تلقائيًا بعرض الطلب مرة أخرى، يقوم المتقدم بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

وأخيراً الضغط على زر “طباعة“.

استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

قامت وزارة الخارجية السعودية بتوفير خدمة الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية،وذلك لتمكن المتقدمين من الإطلاع على حالة الطلب الخاص بهم سواء كان قد تم قبوله أم لا، وقد جاءت طريقة الاستعلام كالآتي:

أولاً يقوم المستعلم بالدخول علي رابط بوابة منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز.

بعد ذلك يقوم بتحديد نوع الخدمات التي يرغب في الحصول عليها وذلك من خلال النقر على أيقونة “ أفراد “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب خاص بخدمات التأشيرات، يقوم المتقدم بإدخال رقم الطلب أو رقم الجواز والرمز المرئي بشكل صحيح.

ثم يقوم بالضغط على زر “استعلام“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والبيانات حول خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية، حيث تعرفنا على الشروط وطريقة تقديم طلب جديد وطريقة الاستعلام عبر موقع التأشيرات (إنجاز) من خلال إدخال رقم الطلب.