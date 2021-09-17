طريقة التسجيل في منحة الزواج في ليبيا 2021 عبرمنصة حكومتنا hakomitna.ly

طريقة التسجيل في منحة الزواج في ليبيا 2021 بالتزامن مع العام الحكومة الليبية خلال الأيام الاخيرة منحة الزواج 2021 والتي تم طرحها من قبل وزارة الشباب في ليبيا بهدف الحد من العنوسة في ليبيا، فنجد ان عمليات البحث تزداد بشكلٍ كبير في هذا التوقيت وذلك للتعرف على تفاصيل التسجيل في منحة الزواج والرابط المستخدم للتسجيل إلكترونيا، حيث جاءت هذه المنحة في ضوء سعي الحكومة السعودية الى مساعدة الشباب على الزواج وظروف المعيشة، وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط للقبول في هذه المنحة من قبل المتقدمين، لذلك نستعرض من خلال هذا المقال التفاصيل الكاملة الخاصة بالتسجيل الإلكتروني في منحة الزواج في ليبيا 2021.

طريقة التسجيل في منحة الزواج في ليبيا 2021

سهلت الحكومة الليبية متمثلة في وزارة الشباب الليبية عملية التسجيل في منحة الزواج الليبية الشباب إلكترونيا وذلك من خلال منصة حكومتنا الإلكترونية، على ان يتم ذلك من خلال اتباع ما يلي.

اولا يتم الدخول الى منصة حكومتنا.

تم اختيار التسجيل في منحة الزواج.

إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم.

كتابة كافة البيانات الخاصة بعقد القران وبيانات الزوجة.

عقب ادخال كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على ايقونة التسجيل ليتم تقديم الطلب على الفور.

شروط التسجيل والقبول في منحة الزواج في ليبيا 2021

من أهم الشروط والضوابط التي تم تحديدها للقبول في منحة الزواج للشباب في ليبيا والتي تم اطلاقها مؤخرا ما يلي.

يتم قبول الأشخاص الذين تم عقد قرانهم في الفترة ما بين تاريخ 12 اغسطس 2021 وحتى تاريخ 13 من شهر ديسمبر من العام نفسه.

يجب ان يتم تسجيل عقد القران من خلال منظومة السجل المدني.

يجب ان يكون كلا من الزوج والزوجة من حاملي الجنسية الليبية.

لا تشترط الحملة سن معين للتسجيل.

وفق الشروط والضوابط السابقة ومطابقتها على المستفيدين يتم التسجيل في منحة الزواج في ليبيا 2021 للشباب الليبيين منحة من الحكومة لمساعدة الشباب على الزواج والاستقرار، فقد حرصت وزارة الشباب الليبية على تقديم مساعدات مباشرة للشباب من الجنسين لاعانتهم على تكاليف الزواج الباهظة التكاليف على شباب في مقتبل عمرهم.