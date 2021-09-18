منصة مدرستي تسجيل دخول وطريقة استخراج بريد إلكتروني للطلبة المستجدين أو المنقولين

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منصة مدرستي تسجيل دخول، ازداد البحث بصورة كبيرة عن منصة مدرستي التعليمية، المنصة التي تم إنشائها من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، لإتاحة التعليم عن بعد بعد ظهور وباء كورونا الخطير، حيث اتجه العالم كله للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة التعليم، وكانت المملكة العربية السعودية من أولى الدول الرائدة في ذلك، كما أنها تعمل وفق خطة المملكة في التطوير الشامل وفي رؤية المملكة 2030.
تم إنشاء منصة مدرستي لتسهيل تلقي التعليم عن بعد في مختلف المراحل التعليمية، كما أنها تساعد أولياء الأمور في معرفة مستويات أبنائهم من خلال تواصلهم مع إدارة المدرسة عن طريق منصة مدرستي التعليمية، وتمكن الطالب من حل واجباته وإجراء الامتحانات من خلال المنصة.منصة مدرستي تسجيل دخول
مع ظهور فيروس كورونا بدأ العالم يبحث عن بديل آمن، لتلقي الطلاب دروسهم دون أن يكون هناك خطورة عليهم من الفيروس الخطير، فكان الحل الوحيد هو التعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فتم إنشاء العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية، حتى يتم شرح المناهج من خلالها وحتى يتلقى الطالب هذه الدروس وهو جالس مكانه في بيته، ومن أهم هذه المنصات منصة مدرستي توكلنا.منصة مدرستي توكلنا
يستطيع الطالب أن يسجل في المنصة عن طريق موقع توكلنا بعدة خطوات بسيطة نذكرها فيما يلي:
- الدخول على تطبيق توكلنا الإلكتروني.
- النقر على أيقونة “بيانات منصة مدرستي”.
- بعد الضغط على بيانات منصة مدرستي سوف يظهر على الشاشة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اسم المستخدم عبارة عن بريد إلكتروني يتم نسخه.
- الدخول على موقع منصة مدرستي.
- النقر على تسجيل دخول.
- الضغط على أيقونة “حساب مايكروسوفت أوفس”.
- الدخول إلى تطبيق “توكلنا”.
- اختيار أيقونة “الخدمات”.
- الضغط على أيقونة بيانات منصة مدرستي”.
- أو عن طريق التواصل مع إدارة المدرسة أو الدعم الفني.
هناك تساؤل من العديد من الطلاب والطالبات عن كيفية إعادة ضبط كلمة المرور، وذلك عند نسيانها أو عند ظهورها على أنها كلمة مرور خاطئة، ويمكن حل هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية:
- الضغط على أيقونة “نسيت كلمة المرور”.
- التواصل مع الدعم الفني.
- أو التواصل مع إدارة المدرسة لاستعادة كلمة المرور الصحيحة.
الوسوم
منصة مدرستي تسجيل دخول، ازداد البحث بصورة كبيرة عن منصة مدرستي التعليمية، المنصة التي تم إنشائها من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، لإتاحة التعليم عن بعد بعد ظهور وباء كورونا الخطير، حيث اتجه العالم كله للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة التعليم، وكانت المملكة العربية السعودية من أولى الدول الرائدة في ذلك، كما أنها تعمل وفق خطة المملكة في التطوير الشامل وفي رؤية المملكة 2030.
تم إنشاء منصة مدرستي لتسهيل تلقي التعليم عن بعد في مختلف المراحل التعليمية، كما أنها تساعد أولياء الأمور في معرفة مستويات أبنائهم من خلال تواصلهم مع إدارة المدرسة عن طريق منصة مدرستي التعليمية، وتمكن الطالب من حل واجباته وإجراء الامتحانات من خلال المنصة.منصة مدرستي تسجيل دخول
مع ظهور فيروس كورونا بدأ العالم يبحث عن بديل آمن، لتلقي الطلاب دروسهم دون أن يكون هناك خطورة عليهم من الفيروس الخطير، فكان الحل الوحيد هو التعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فتم إنشاء العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية، حتى يتم شرح المناهج من خلالها وحتى يتلقى الطالب هذه الدروس وهو جالس مكانه في بيته، ومن أهم هذه المنصات منصة مدرستي توكلنا.منصة مدرستي توكلنا
يستطيع الطالب أن يسجل في المنصة عن طريق موقع توكلنا بعدة خطوات بسيطة نذكرها فيما يلي:
- الدخول على تطبيق توكلنا الإلكتروني.
- النقر على أيقونة “بيانات منصة مدرستي”.
- بعد الضغط على بيانات منصة مدرستي سوف يظهر على الشاشة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اسم المستخدم عبارة عن بريد إلكتروني يتم نسخه.
- الدخول على موقع منصة مدرستي.
- النقر على تسجيل دخول.
- الضغط على أيقونة “حساب مايكروسوفت أوفس”.
- الدخول إلى تطبيق “توكلنا”.
- اختيار أيقونة “الخدمات”.
- الضغط على أيقونة بيانات منصة مدرستي”.
- أو عن طريق التواصل مع إدارة المدرسة أو الدعم الفني.
هناك تساؤل من العديد من الطلاب والطالبات عن كيفية إعادة ضبط كلمة المرور، وذلك عند نسيانها أو عند ظهورها على أنها كلمة مرور خاطئة، ويمكن حل هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية:
- الضغط على أيقونة “نسيت كلمة المرور”.
- التواصل مع الدعم الفني.
- أو التواصل مع إدارة المدرسة لاستعادة كلمة المرور الصحيحة.
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