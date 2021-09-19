منصة منظرة تسجيل الدخول eportal moe gov om

منصة منظرة تسجيل الدخول ، يستمر البحث عن كيفية تسجيل الدخول على منصة منضرة التعليمية الإلكترونية eportal moe gov om التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم العمانية للحصول على امكانية التعليم عن بعد لكافة التلاميذ في مختلف المستويات التعليمية وهذا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورنا في مختلف مناطق البلاد، حيث لجات دولة عمان الى انشاء العديد من المنصات التعليمية الالكترونية لإكمال الدراسة عن بعد والحصول على الحصص التعليمية ومتابعتها بشكل مباشر عن طريق الانترنت والتواصل مع المعلمين اون لاين عبر منصة Eportal البوابة التعليمية الالكترونية. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على خطوات تسجيل الدخول على منصة منضرة 2021.

منصة منظرة تسجيل الدخول

منصة منضرة التعليمية الإلكترونية العمانية او منصة Eportal التي أعلنت عنها في وقت سابق وزارة التربية والتعليم في عمان هل الحل الأمثل للتعليم عن بعد للصفوف من الأول الى الرابع و من الخامس الى الحادي عشر لذا يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية تسجيل الدخول على المنصة ومتابعة الدراسة عن بعد eportal.moe.gov.om/egov في المستويات التعليمية من الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهذا ما سنتطرق اليه في الفقرة التالية من هذا المقال.

تسجيل الدخول منصة منظرة التعليمية

تعتبر منصة منظرة من بين أفضل المنصات التعليمية للدراسة عن بعد في عمان. بما تتميز به عن باقي المنصات التعليمية في عمان الأخرى. حيث يمكن لجميع الطلبة في كافة الأصناف التعليمية تسجيل الدخول على منصة منظرة وتحميل الدروس ومتابعة على الدروس اون لاين مع المعلمين كما يمكن لكافة أولياء الأمور الاطلاع على نتائج أبنائهم ومساعدتهم في حل الواجبات المنزلية ولتسجيل الدخول على المنصة يجب اتباع الخطوات التالية او مشاهدة الفيديو الموجود أسفل المقال والذي يوضح خطوات تسجيل الدخول بشكل دقيق:

الولوج على رابط منصة منظرة كتابة الرقم المدني الخاص بالتلميذ تدوين كافة البيانات المطلوبة منك بدقة وبشكل صحيح استلام الرقم السري وتدوينه في مكانه المخصص وفي الأخير انشاء حساب جديد

وزارة التربية والتعليم

بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق العالم وبالأخص دول الخليج العربي سعت معظم الدول الى انشاء منصات تعليمية للدراسة عن بعد واكمال المسيرة التعليمية دون المساس بصحة الطلاب والطواقم التعليمية فأطلقت وزارة التربية والتعليم العمانية منصة منضرة التعليمية eportal moe gov om التي يمكن من خلالها الدراسة عن بعد بشكل الكتروني دون عناء خروج التلاميذ من المنازل والذهاب إلى المدارس.