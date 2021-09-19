رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati.sa لمتابعة المناهج الدراسية لكافة المراحل 1443

رابط منصة مدرستي التعليمية، بدأ العام الدراسي الجديد لطلاب رياض الأطفال وطلاب الصفوف الابتدائية والاعدادية والثانوية بنظام التعليم عن بعد عبر منصتي، وكان ذلك وفق الأدلة والنماذج التي تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 1443ــ1444، وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن لأولياء الأمور الحصول على كلمة المرور من النظام وذلك عبر حساب ولي الأمر المسجل على المنصة، أو من خلال التواصل مع مدير المدرسة الملتحق بها الطفل، لإرسال كافة البيانات المحدثة إلى حساب الطالب، ومن خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي من خلال الرابط الجديد التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية، تابعو.

رابط منصة مدرستي التعليمية

منذ بداية العام الجديد وتتكاثف عمليات البحث حول رابط منصة مدرستي التعليمية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه سوف يتم استئناف العام الجديد بنظام التعليم عن بعد من خلال المنصات الالكترونية التعليمية التابعة للوزارة على شبكة الانترنت، وقد أثبتت المنصة فعاليتها ونجاحها في السنوات السابقة منذ ان اضطرت الحكومة السعودية لتفعيلها بعد انتشار فيروس كورونا، وقد ساعدت المنصة الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير في استكمال المسيرة التعليمية بسلام، وتتيح الآن الوزارة امكانية التسجيل على المنصة لكافة الطلاب، وذلك لكي يتمكنو من الدخول الى المنصة في اي وقت ومتابعة المناهج التعليمية التي تتيحها الوزارة من خلالها، كما يمكنكم الاستفادة بالعديد من الخدمات التعليمية الاخرى التي يمكنكم التعرف عليها عند زيارتكم للمنصة.

رابط منصة مدرستي التعليمية وخطوات التسجيل 1443

ذكرنا في السطور السابقة أنه أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بدء العام الدراسي الجديد 1443، وعليه فقد نوهت الوزارة بضرورة تسجيل الطلاب في المنصة بالدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية، وذلك ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستفادة بكافة الخدمات التي تقدمها المنصة، ويمكن للجميع التسجيل من خلال اتباع للخطوات التالية: