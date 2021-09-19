نتيجه الدور الثاني للثانويه العامه 2021 موعد الظهور

نتيجه الدور الثاني للثانويه العامه يبحث عنها العديدة من أولياء الأمور؛ في جمهورية مصر العربية. حيث ينتظر الطلاب نتيجة الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة والذي من المفترض ظهوره ليتم من بعد ذلك تأهيلهم إلى الكلية التي يرغبوا بها. وذلك من خلال التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة.

نتيجه الدور الثاني للثانويه العامه

ومن جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتيجة سيتم اعتمادها في غضون الساعات القليلة المقبلة. حيث ستظهر يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر كحد أقصى.

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

كما أنه من المفترض أن تظهر النتيجة الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بعد أن يتم اعتمادها رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة. علمًا بأن الطالب من حقه الاطلاع على النتيجة من خلال الموقع. وبواسطة رقم الجلوس الخاص به.

نتيجه الدور الثاني للثانويه العامه 2021 بالاسم

وفي هذا الصدد، يجب التنويه إلى أن نتيجه الدور الثاني للثانويه العامه يأتي للطلاب التي رسبت في أداء امتحانات الدور الأول. وذلك في بعض المواد، حيث تسنح أمامهم الفرصة لاجتياز امتحانات في مرحلة الدور الثاني. من أجل الحصول على فرصة ثانية يستطيعوا من خلالها اجتياز العام الدراسي.

وفي سياص متصل، يجب الإشارة إلى أن الطلاب الذين سيسجلوا في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة. متاح لهم الحصول على نصف الدرجة فقط، حتى وإن اجتازت درجاتهم أكثر من ذلك. ومن بعد ذلك يتم احتساب الدرجات الخاصة بالمواد التي امتحنها في الدور الثاني مع المجموع الأساسي له والمعلن من قبل.

بينما يتم احتساب المجموع النهائي للطالب، وذلك في حالة نجاحه واجتيازه لامتحانات الدور الثاني. ومن بعد ذلك يبدأ الطالب في التسجيل بموقع التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة، واختبار الكلية التي تناسبه وتتماشى مع المجموع النهائي له.

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

وعلى صعيد متصل، يجب الإشارة إلى أن الطلاب الذين يحصلوا على الدرجة الخاصة بهم كاملة في امتحانات الدور الثاني. هم مرضى فيروس كورونا، فهم لم يتثنى لهم اجتياز امتحانات الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة. ولذلك فإن الوزارة تقدم لهم استثناء لكي يحصلوا على درجاتهم كاملة. على عكس الطلاب العاديين الذين سيحصلوا على نصف الدرجة فقط، حتى وإن سجلت درجاتهم أعلى منها.