وزارة التعليم سلطنة عمان بداية العام الدراسي 2021-2022 جدول الصفوف الدراسية صباحي ومسائي

وزارة التعليم سلطنة عمان بداية العام الدراسي 2021-2022 بدأت العام الدراسي يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021، كما أصدرت قرارها بإعادة الوضع السابق للامتحانات النهائية، وذلك باعتماد فصلين دراسيين، وذلك بدلا من امتحان واحد في نهاية العام الدراسي، وبذلك تقرر أن يُعقد امتحان نهائي لكل فصل دراسي خلال العام الدراسي، وذلك حسب ما صرحت به وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عُمان “الدكتورة مديحة الشيبانية” كما أصدرت الوزيرة قرارًا وزاريًا بخصوص تحديد مواعيد الامتحانات والإجازات الخاصة بالعام الدراسي الحالي، حيث تم تحديد موعد إجراء الامتحانات لكل فصل دراسي، هذا وقد تضمن قرار الوزيرة أيضا جواز العمل باليوم الدراسي بنظام الفسحة الواحدة أو الفسحتين، وفق موافقة مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، وذلك للمدارس ذات الكثافة المنخفضة أقل من 150 طالب، كما يجوز أيضا للمدارس الحكومية أن تقوم بتطبيق نظام الفسحتين، أما بخصوص حصة الأنشطة المدرسية، فقد تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع لحصص الأنشطة المدرسية، وذلك بالمدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة، وكذلك المدارس الخاصة.

وزارة التعليم سلطنة عُمان بداية العام الدراسي 2021-2022 بالتعليم المباشر الحضوري والمُدمج

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي يبلغ عددهم 702658 طالب وطالبة، وذلك بزيادة قدرها 24299 طالب وطالبة عن العام الدراسي المنقضي، ويتوزع هؤلاء الطلاب والطالبات على عدد 1204 مدرسة بعموم السلطنة، حيث يبلغ عدد مدارس التعليم الأساسي 1191 مدرسة، ومع بداية العام الدراسي الجديد بعثت الدكتورة “مديحة بنت أحمد الشيبانية” تهانيها لأبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وكذلك للمعلمين والمعلمات ومنتسبي وزارة التعليم، وتمنت للجميع التوفيق والنجاح.

برنامج اليوم الدراسي بالمدارس الحكومية ذات الفترتين “صباحي ومسائي” فسحة واحدةبرنامج اليوم الدراسي بالمدارس الحكومية فترة واحدة “صباحي فقط”

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العمانية تسعى لتحقيق عودة تدريجية آمنة لحضور الطلاب للمدارس، وذلك في ظل ما يطرأ من مستجدات بخصوص جائحة فيورس كورونا، وذلك باتباع إجراءات السلامة الصحية بالالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وذلك لضمان سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، كما قام خبراء التعليم بالوزارة بتطوير المناهج والمقررات الدراسية، وذلك لتعويض الفاقد المعرفي والمهاري خلال الفترة السابقة الاستثنائية خلال العامين الدراسيين السابقين بسب جائحة كورونا.

بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021 والإجراءات الاحترازية



وتجدر الإشارة إلى ما صرحت به الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، حيث صرحت بتطعيم نسبة كبيرة من منتسبي الوزارة من الهيئات التدريسية والإدارية والإشرافية، وكذلك العاملين بجميع المدارس، وذلك وفق خطة السلطنة للحملة الوطنية للتحصين والتطعيم بلقاح فيروس كورونا، حيث تتعاون وتتشارك وزارتي التعليم والصحة في هذا الأمر، كما تم تحصين وتطعيم الفئات المُستهدفة من الطلاب والطالبات ممن تزيد أعمارهم عن 12 عام.