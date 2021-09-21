تم الآن تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس

صرح نائب وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 سوف ترفع عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي خلال الدقائق القادمة، بمجرد أن ينتهي السيد الدكتور / طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده لشرح تفاصيل نتيجة الدور الثاني للشعبتين العلمية والأدبية، وتوضيح وإعلان نسب النجاح بهما الذي أشار نائب الوزير إلي أنهم جيدة وسوف يرضون طموح الطلاب، وأن النتيجة الخاصة بالدور الثاني أفضل من نتيجة العام الماضي، وكانت حالة من الترقب المصحوبة بالقلق قد انتابت الطلاب بعد الأنباء المتضاربة عن موعد إعلان النتيجة، التي كان قد أعلن أنها ستكون متاحة أمس الإثنين وتأجلت لليوم وفيما يلي ألية أستخراج النتيجة إلكترونيا.

الدخول على رابط moe.gov.eg .

. أو الدخول مباشراً على بوابة نتائج الثانوية العامة g12.emis.gov.eg .

. تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب.

الضغط على زر عرض النتيجة.

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمينتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

وأكمل نائب الوزير أن عملية التصحيح تمت بنفس طريقة تصحيح الدور الثاني إلكترونياً عن طريق وضع نمازج للإجابات يتم التقييم من خلالها حتى لا يكون هناك أي نسبة للخطأ في التصحيح ومع ذالك أشار نائب الوزير إلي أن من يرغب في التظلم على النتيجة متاح له التقدم بتظلم وسوف يتم فحصة من خلال لجنة مختصة ويتم الرد على الطالب في غضون فترة وجيزة لا تتعدي 48 ساعة فقط.

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

كانت الوزارة قد أعلنت عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية نتيجة الدور الأول والتي جاءت 74% وهي نسبة منخفضة بالمقارنة بالأعوام الماضية، التي كانت تتخطى أل 90 % بسبب المجاميع العالية التي كان يحصل عليها الطلاب، وبعدد تغير نظام التعليم أصبحت النسبة كما جاءت وهي تعكس الأداء والنتيجة الحقيقية لمستوى فهم الطلاب لما درسوه طوال العام، مما تسبب في خفض نسب القبول للجامعات والكليات خاصة كليات القمة.

موقع وزارة التربية والتعليم

بعد أن يتم رفع النتيجة خلال الدقائق القليلة القادمة والاستعلام عنها في اليوم التالي سوف يتم فتح التنسيق للطلاب الناجحين في الدور الثاني للتسجيل وكتابة رغباتهم حتى يتم تسكينهم في الكليات والمعاهد العليا التي بها أماكن شاغرة اثوه بزملائهم في الدور الأول وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه توجد أماكن لجميع الطلاب الناجحين في الدور الثاني.