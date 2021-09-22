خطوات إرسال الواجب في منصة مدرستي للمعلم وأسهل طريقة لحل الواجبات المنزلية

خطوات إرسال الواجب في منصة مدرستي بعد انتظام الطلاب في المملكة العربية السعودية وبداية عام دراسي جديد بعد تنفيذ خطة الوزارة ،واقتصار الحضور والعودة للمدارس والفصول الدراسية الواقعية على الطلاب الين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كرونا من المرحلة المتوسطة إلى التعليم الثانوي لمن يزيد عمرهم عن 12 عام، وتتم الدراسة عن بعد للطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاح وتلاميذ المرحلة الابتدائية والحضانة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية منصة madrasati العام الماضي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ،ووضع تصميم لها كي تحاكي المدارس في الواقع.

منصة مدرستي الواجبات المدرسية

تشمل المنصة جميع الخدمات التي تساعد على استمرار العملية التعليمية، حيث أنها توفر فصول افتراضية للطلاب وكأنهم في مدارسهم ويتم التواصل بينهم، وبين المعلمين والقادة بطريقة سهلة كما تمكن أولياء الأمور من متابعة أبنائهم، والاطمئنان على مستواهم، وتقدمهم في مراحل التعليم المختلفة، ولكن أثناء حضور الطلاب على المنصة والرغبة في حل الواجبات المنزلية يتعثر البعض في الوصول إلى خطوات إرسال الواجب في منصة مدرستي الآن ومن خلال موقع “ثقفني” سوف نساعد في تقديم طريقة رفع الواجبات على المنصة منصة مدرستي وحلها وإرسالها إلى المعلمين لتصحيحها.

خطوات إرسال الواجب في منصة مدرستي

يمكن لجميع طلاب التعلم عن بعد معرفة طريقة إرسال الواجبات في المنصة التعليمية بطريقة سهلة تم توفيرها عبر موقع المنصة في خدمة الواجبات المنزلية المدونة في صفحة الطالب حيث يمكن إتباع الخطوات التالية بدقة

الدخول إلى منصة مدرستي حساب الطالب. نضغط على مربع الواجبات. نضغط على حل و إدراج واجب. ايتم اختيار المادة المطلوب رفع الواجب لها. نقوم برفع ملف الواجب للمادة المطلوبة. تم نضغط متابعة. ثم ننقر على مربع مرئي. يظهر الواجب للمعلم ويقوم بتصحيحه. طريقة حل واجبات المدرسة عبر منصة madrasati

يمكن للطالب حل الواجبات المنزلية عبر منصة المدرسة أيضا بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة عن طريق: