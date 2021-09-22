اليمن يطالب مجلس الأمن بمحاسبة عصابات الحوثى على إعدام 9 مواطنين

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الحكومة اليمنية الشرعية بيانا، قالت فيه، إن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، أعدمت المواطنين التسعة فى 18 سبتمبر الجارى بصنعاء، منتهكةً اتفاقية استوكهولم والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، بشكل صارخ ومتعمد.

وكانت الولايات المتحدة، قد أدانت عمليات الإعدام التى نفذتها ميلشيات الحوثى الإرهابية، واصفة إياها بـ "العمل الشائن"، فيما قالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، كاثى ويستلى، إن الحوثيين أعدموا بوحشية تسعة أشخاص بعد محاكمة صورية وسنوات من التعذيب.

وأضافت ويستلى، أن هذا العمل الإجرامى يشير إلى عدم اكتراث ميلشيات الحوثى بحقوق الإنسان الأساسية، مشددة على ضرورة أن تتوقف هذه الهمجية.