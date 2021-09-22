زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جنوب شرق أستراليا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلو مترات فقط عن سطح الأرض، مشيرة إلى أنه وقع بعد الساعة الـ 9 بـ التوقيت المحلى، لافتة إلى أن السكان الموجودين على بعد مئات الكيلومترات شعروا به.
ومن جانبه، قال مارك هولكومب، رئيس بلدية مانسفيلد، والتى تقع بالقرب من مركز الزلزال لـ قناة "إيه بى سى" التلفزيونية: "كنت فى العمل جالساً خلف مكتبى، وقد استغرقنى الأمر بعض الوقت لفهم ما هو عليه الأمر"، فيما لم ترد فى الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية.
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