أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع شركة مكاني برنامج لحجز تذاكر مباريات جميع الأندية ، و تقدم شركة مكاني makani خدمة حجز وشراء التذاكر إلكترونياً عن طريق رابط منصة مكاني لحجز التذاكر وخطوات التعرف علي أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي من خلال منصة بيع تذاكر المباريات أو بإستخدام تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات ، و مكاني هي إحدى منصات الاتحاد السعودي ، وتعتبر أفضل برنامج لحجز تذاكر مباريات جميع الأندية والأفرقة العالمية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي طريقة حجز التذاكر ، وكيفية إنشاء حساب علي المنصة أو بإستخدام التطبيق علي الهاتف ، وطريقة البحث عن المباريات القادمة ، وتعتبر مكاني أحد مشاريع البريد السعودي سبل. تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات بالخطوات تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات بالخطوات يعد تطبيق مكاني لحجز التذاكر وخطوات الحجز من أعلي مواضيع البحث حالياً بالمملكة ، ونعرض لكم طريقة حجز تذاكر المباريات عبر منصة مكاني بالخطوات التالية : في البداية عليكم بتحميل تطبيق مكاني علي الهاتف الجوال من متجر التطبيقات الخاص بكم.

كما يمكنكم التعامل من خلال الرابط الرسمي لمنصة مكاني وخطوات التسجيل علي المتصفح.

تتابع الخطوات بالضغط علي خيار تسجيل ومليء البيانات المطلوبة منك.

وضع بيانات الاسم كامل والبريد الإلكتروني ، وكلمة سر وتأكيدها.

اختيار النوع وإدخال رقم الجوال الخاص بالمستخدم وتاريخ الميلاد.

نضغط علي موافقة البيانات ونقرأ الشروط ونوافق عليها. طريقة حجز التذاكر بالخطوات طريقة حجز التذاكر بالخطوات لاستخدام خدمة حجز التذاكر لجميع مباريات الدوري السعودي عبر منصة مكاني عليكم باتباع الخطوات التالية بالترتيب : أولاً تقوم بالدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة بالخطوات السابقة. ثانياً تقدم منصة makani خدمة حجز وشراء التذاكر بالضغط علي البحث في تبويب المباريات القادمة. ثالثاً تقوم باختيار المقعد الشاغر المناسب والضغط علي موافقة. رابعاً تضغط علي شراء التذاكر. خامساً تقوم بمراجعة كافة الاختيارات والبيانات وتأكيد الحجز. سادساً تتابع بالتوجه للدفع الإلكتروني لسداد قيمة التذاكر. وباتباع هذه الخطوات تستطيع حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي وطباعة تذاكر المباريات عبر منصة مكاني ، وعلي واجهة الموقع الرئيسية توجد بيان بالمباريات القادمة يوضح عدد المقاعد والمحجوز والمتبقي منها وتاريخ وموعد المباريات ومكان إقامتها علي لوحة إعلان خاصة بكل مباراة تقام قادمة.

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