مفاجأة iPhone 12 pro max الـ 128 بسعر خيالي لدى STC.. سعر خرافي

عروض جرير لليوم الوطني 91 على iPhone 12 pro max الـ128 تقدم خصومات جبارة على الهاتف القوي ذو الأداء الخرافي والشعبية الجارفة في المملكة العربية السعودية، ويعد iPhone 12 pro max من أكثر الهواتف التي تمكنت من النجاح وتحقيق قفزة في مبيعات شركة apple الأمريكية على مدار عام 2021، وحققت أيضا إصدارات ايفون 12 وايفون 12 برو وايفون 12 ميني مبيعات ونجاحات قوية بحسب دراسات أكدت ارتفاع نسب مبيعات آبل في عام 1443.

سعر iPhone 12 pro max لدى stc

مفاجأة عروض اليوم الوطني 91 على ايفون 12 برو ماكس الـ128 كانت لدى شركة STC حيث تقدم الهاتف بسعر:

3818 ريال سعودي

وفي الوقت نفسه الهاتف متوفر لدى STC بجميع الألوان.

وفي الوقت نفسه نعرض لكم قائمة الألوان المتاحة لدى STC:

أزرق.

جرافيت.

وفي الوقت نفسه هناك اللون الفضي المتميز.

اللون الذهبي صاحب الشعبية الكبيرة نظرًا لعصريته.

أقوى عروض اليوم الوطني 91 على ايفون 12 برو ماكس من اكسترا

يُباع ايفون 12 برو ماكس الـ128 لدى اكسترا بسعر:

4899 ريال سعودي لجميع الألوان

عروض جرير على ايفون 12 برو ماكس الـ128

أطلقت جرير خصومات جبارة على ايفون 12 برو ماكس الـ128، فهو الآن متاح لديهم بسعر:

4899 ريال سعودي.

سعر iPhone 12 pro ماكس الـ128 لدى العثيم

الهاتف متوفر في سلسلة محلات العثيم بسعر 4200 ريال سعودي.

أبرز إمكانيات هاتف آبل الخارق ايفون 12 برو ماكس الـ128

شاشة كبيرة تعطي تجربة مشاهدة مختلفة عن الكثير من الهواتف الأخرى وذلك بفضل دقتها الكبيرة 2778×1248.

وفي الوقت نفسه يمتلك الهاتف كاميرا خلفية بجودة عالية يمكنها تصوير صور احترافية.

الهاتف يحتوي على شاحن سريع وهو ما يُسهل عملية إعادة شحنه في مدة قليلة، الهاتف يكمل شحن 60% ب30 دقيقة.

فتح الهاتف بمجرد النظر في شاشته بفضل احتوائه على تكنولوجيا التعرف على وجه صاحبه بعد تطبيق إجراءات التحقق من الوجه.

يحتوي الهاتف على إمكانية التعقب ومسح البيانات عن بعد في حالة تعرضه للسرقة.

وفي الوقت نفسه الهاتف يعد من أكثر الهواتف قوة لتمكنه من مقاومة الكسر بفضل درع خرافي يحمي الشاشة من الكسر.