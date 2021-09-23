نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني وشروط وضوابط قبول التظلمات

صرح مصدر من وزارة التربية والتعليم المصرية أن اليوم الخميس سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني في المدارس، مع إتاحة حق التظلم إذا أراد الطالب ذلك، وقد قام وزير التربية والتعليم السيد/ طارق شوقي باعتماد نتيجة الثانوية العامه للدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021 يوم الثلاثاء.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني:

وكما حرصت الوزارة على أن يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المصرية، وأكدت أن الموقع يعمل بكفاءة عاليه ولا مجال للخطأ.

وأيضا حرصت الوزارة على تسهيل تسليم الشهادات للطلاب الناجحين في المدارس لاستكمال باقي الأوراق الخاصة بتنسيق القبول للجامعات والمعاهد المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب اللذين كان من حقهم تأدية الامتحانات للدور الثاني 153852 طالب وطالبه وقد بلغ عدد الطلاب اللذين اجتازوا الامتحانات 133774 بنسبة نجاح 87%.

بينما بلغ عدد الطلاب الذين رسبوا ولم يحالفهم التوفيق هم 20 ألف طالب وطالبة، مع إتاحة الفرصة لهم في تأدية الامتحانات في العام الدراسي القادم ولكن بالدرجة الكاملة وليس على نسبة 50% فقط حيث انه يحصل على درجته كامله وتضاف على المجموع الكلى، وأكدت الوزارة أيضا انه سيتم الإعلان عن موعد قبول التظلمات في الأيام القليلة القادمة.

طرق التقديم المختلفة على التظلمات:

ويمكنك طلب الحق في التظلمات بأكثر من طريقة ممكنه أتاحتها الوزارة لجميع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني.

عن طريق التظلم اليدوي كما حدث في نتيجة الثانوية العامة للدور الأول مقابل رسوم 300ج لكل مادة.

أو عن طريق رابط موقع التظلمات التابع لموقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

كما يمكن تقديم رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2020/2021 من خلال الموقع الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية.

الحرص على الالتزام بالتعليمات الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا من ارتداء للكمامة والتباعد. كما حرصت الوزارة على تنبيه الطلاب بعدم اصطحاب التلفون المحمول داخل قاعات الاطلاع. إحضار بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للطالب وولى الأمر للتأكد من الهوية الشخصية لطالب التظلم. للاطلاع على أوراق الإجابة يكون في مقر كنترول تقدير الدرجات في مدينة السادس من أكتوبر. يسمح للطالب وولى الأمر فقط بالمراجعة اليدوية فقط. كما يتسلم الطالب وولي الأمر كتيبا مشروح فيه مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري. يتم التواصل مع الطالب من خلال رسالة على الموقع الإلكتروني محدد فيها تاريخ الحضور والتوقيت.

شروط وضوابط قبول تظلمات نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني: