حساب المواطن إضافة تابع الخطوات بالتفصيل ؛ سوف نقوم بتوضيح الطريقة الصحيحة لإضافة تابع في حساب المواطن 1443؛ حيث قامت الحكومة بالمملكة العربية السُّعُودية بإتاحة إضافة تابع من خلال حسابه الخاص على برنامَج حساب المواطن حتي يكون له الحق في تغيير أي بيانات للإضافة أو للحذف وذلك عن طريق صفحة إعداد التابعين للمواطن وذلك قبل أن تقوم بإصدار الدفعة الأولي.

ماهو دعم حساب المواطن

حساب المواطن يعتبر من أكبر وأهم الخِدْمَات التي تقوم المملكة العربية السُّعُودية بتوفيرها للمواطنين السعوديين ؛ كما أن هذا الدعم يعتمد عليه عدد كبير من المواطنين في السُّعُودية؛ حيث أن هذه الخدمة تتمثل في مبلغ مالي مقدم من المملكة يتم صرفه كل شهر علي مدار العام كامل لفئة محدودي الدخل إعانة من المملكة علي تحسين المعيشة وأمور الحياة.

حساب المواطن إضافة تابع

يوجد طريقة تم وضعها من قبل المسؤولين في برامج حساب المواطن يمكن من خلالها إتاحة إضافة تابع ؛ وتتمثل خطوات إضافة تابع لحساب المواطن في الآتي:

الدخول علي منصة حساب المواطن

يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة به لكي يتم الدخول على صفحته الشخصية.

ثم بعد ذلك يتم اختيار أيقونة طلب الصرف والضغط عليها.

بعدها القيام باختيار أيقونة المواطن التابع.

ثم الضغط على أيقونة إضافة تابع.

ويجب قيام المواطن بتسجيل جميع المعلومات الخاصة به.

ومن ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

شروط إضافة تابع في حساب المواطن

لكل شيء شروط وضوابط ليتم تنفيذها بشكل مضبوط؛ لذلك تم وضع مجموعة من الشروط التي لا بد من اتباعها لكي تكتم عملية إضافة تابع في حساب المواطن؛ وقمنا اليوم بجمع كافة هذه الشروط التي يجب مراعاتها وإتباعها؛ وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يقوم المواطن بإحضار مستند استقلالية.

يتمثل هذا العقد في صك ملكية خاص أو عقد ملكية.

يكون صاحب الطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية

في حالة إذا كانت الأم تحمل الجنسية السُّعُودية يسقط عنه شرط حصوله على الجنسية السُّعُودية.

يكون صاحب الطلب مقيم إقامة دائمة بداخل المملكة العربية السُّعُودية.

لا يغادر المواطن الأراضي السُّعُودية مده لا تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية.

كيفية حذف و تعديل تابع حساب المواطن

من خلال ما قدمناه عن الطريقة الصحيحة لتابع حساب المواطن نقوم أيضاً بتقديم الطريقة الصحيحة لتعديل أو حذف البيانات الخاصة بالتابعين لهم من خلال حساب المواطن؛ ومن الخطوات التي يجب أن يقوم المواطن بإتباعها ما سوف نقدمه لكم في السطور التالية:

القيام بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

ثم القيام بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمواطن.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة به.

ثم اختيار أيقونة تفاصيل الطلب والضغط عليها.

بعدها يتم الضغط على أيقونة بيانات عامه.

بعد ذلك يتمكن المواطن من تعديل جميع بياناته ومنها حالته الاجتماعية إذا كان المواطن أعزب أو متزوج أو مطلق.

ومن ثم يتم حذف أي تابع في حساب المواطن.

ويقوم المواطن بتعديل دخل المواطن إلكترونياً.

وأخيراً يتم اختيار أيقونة تسجيل البيانات والضغط عليها.

يقوم المواطن بالدخول إلى منصة أبشر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة.

إدخال اسم المولود الجديد في الخانة المخصصة لذلك والضغط على تسجيل معلومه.

تسجيل رَقَم المرور الخاص به

اختيار خانة طلب الاستفادة من دعم

الضغط على أيقونة إضافة مولود جديد من خلال منصة أبشر

اختيار زر إضافة تابع والضغط عليها

الضغط على زر حفظ المعلومات

إضافة مولود جديد في منصة أبشر

وبذلك نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص التقديم في حساب المواطن إضافة تابع لكل من يريد التسجيل فيه بكل سهولة و وضوح بالإضافة إلي إضافة مولود جديد في منصة أبشر من خلال موقع ثقفني.