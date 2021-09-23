متي ينزل دعم سكني لشهر سبتمبر ، يرغب الكثير في معرفة متى ينزل دعم الصندوق العقاري أو ما يعرف بدعم سكني ، ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال يجب التعرف علي دعم سكني وهو واحدا من البرامج التي قامت وزارة الإسكان السعودية بإطلاقها ، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ، وذلك بهدف دعم المواطنين في المملكة العربية السعودية ومنحهم الوحدات السكنية بأسعار ملائمة ، بالإضافة إلى أنها أتاحت فرصة شراء الوحدات السكنية بالتقسيط ومن غير فوائد ، ويستهدف برنامج سكني المواطنين السعوديين الذين يعولون عائلاتهم ، والذين بإمكانهم التقديم عليه من خلال بوابة سكن الإلكترونية ، وتتوفر مشروعات برنامج سكني في العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية ومن أبرزها كل من (الرياض، نجران، علير، الفصيم، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) ، ويهدف برنامج الدعم السكني إلى زيادة نسبة تملك المواطنين السعوديين للعقارات ، تحقيقًا لرؤية المملكة التي تهدف إلى زيادة هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2030.

متي ينزل دعم سكني لشهر سبتمبر

قام صندوق التنمية العقارية بالإعلان عن توحيد موعد صرف الدعم السكني لكل من يستحقه من الأشخاص المستفيدين من برنامج سكني ، حيث قامت بالإعلان عن اعتماد هذا الموعد (يوم 24 من كل شهر ميلادي) كموعد موحد يحصل فيه المستفيدين من برنامج سكني على الدعم الشهري ، وشدد صندوق التنمية العقارية عن طريق هذا القرار على اقتناء المستفيدين على الدعم الشهري قبل الحصول على الرواتب الشهرية الخاصة بهم، مع الأخذ في الاعتبار الدعم الذي توفره وزارة الإسكان للمستفيدين من برنامج سكني يختلف بناءً على الراتب الشهري الخاص بكل مستفيد ، وقد يختلف مقدار هذا الدعم من مستفيد إلى آخر باختلاف الراتب الشهري للمستفيدين، فإذا كان الراتب الشهري للمستفيد أكثر من 14 ألف ريال سعودي فتتحمل وزارة الإسكان جزء من فوائد قرض قيمته 500 ألف ريال، أما إذا قل الراتب الشهري عن 14 ألف ريال سعودي فتتحمل الوزارة قيمة الفوائد كاملة.

الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني

قام صندوق التنمية العقارية بتوفير رقم موحد للمستفيدين من الدعم السكني يمكنهم من خلاله الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني وهو (199088) ، ويمكن الاستعلام أيضًا عن طريق الرقم الموحد المقدم من وزارة الإسكان وهو (199090).

كيف يتم حساب مبلغ الدعم السكني ؟

يمكن للراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم السكني معرفة قيمة الدعم المقرر الحصول عليه ، ويمكن معرفة قيمة الدعم باتباع الخطوات الآتية :

أولا الدخول على حاسبة الدعم السكني.

إدخال البيانات المطلوبة وهي قيمة التمويل ، مدة التمويل ، عدد أفراد الأسرة ، الدخل الشهري.

يتم الإقرار على الإطلاع على إخلاء المسؤولية.

الضغط على زر “احسب” ، لحساب قيمة الدعم الشهري.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون مقدم الطلب رب الأسرة وأن جميع أفرادها مقيمين على الأراضي السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 24 عامًا.

ألا يكون مقدم الطلب قد امتلك منزلًا لمدة خمس سنوات قبل تاريخ تقديم طلب الدعم.

لا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على أي دعم سكني مقدم من الحكومة السعودية.

شروط الاستفادة من برنامج الدعم السكنيالفئات المستحقة للدعم السكني

الزوج : يستحق الزوج الدعم السكني في حالة كانت الأسرة مكونة من زوجة وزوج فقط ، أو في حالة الأسرة مكونة من زوج وزوجة وأولاد لا يتجاوز عمر الأولاد 25 عام.

الأم : إذا كانت الأسرة مكونة من أم وأولاد ذكور لا يزيد عمرهم 25 والإناث غير متزوجات.

الابنة : إذا كانت الأسرة مكونة من ابنه وأم غير سعودية الابنة هي العائل الوحيد للأسرة.

المرأة المطلقة : إذا مر على طلاقها عامين دون زواج آخر، والأرملة أي كان عمرها.

تأخر نزول صرف الدعم السكني

في بعض الحالات تكون عملية تأخر صرف الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان صندوق التنمية العقاري السعودي لمدة زمنية لا تتعدى يومين عمل أو أكثر في بعض الأحيان ، وعند تأخر إيداع الدعم السكني أو في حال واجهتك أي مشاكل أخرى تتعلق بالدعم السكني يمكنكم التواصل مع الوزارة مباشرة من خلال الحساب الخاص بوزارة الإسكان السعودي ، أو الاتصال هاتفيا مباشرة علي رقم 199090.

كم يستغرق نزول الدعم السكني بعد توقيع العقد

هناك الكثير من الأشخاص الذين يتوجهون بهذا السؤال متى ينزل الدعم السكني بعد توقيع العقد لوزارة الإسكان السعودي راغبين في الإستفسار والاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني ، وفقا لمصادر في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية السعودي ، فإن موعد صرف ونزول الدعم السكني يكون بعد عملية توقيع عقد الدعم السكني ، من خلال صندوق التنمية العقاري حيث سوف يتم إيداع المبلغ المالي في حساب الشخص المستفيد من الدعم السكني خلال مدة زمنية أقصاها يومي عمل من تاريخ سحب القسط .

ولمعرفة المزيد عن دعم سكني والاستفادة منه ، وذلك من خلال مقالنا عن كيفية طلب دعم كود الإسكان والاستفادة من الدعم.