ما هي شروط الالتحاق بجهاز الشرطة الإماراتية, يريد الكثير من الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة في الانضمام إلى جهاز الشرطة الإماراتية, وذلك لما لها من مكانه كبيرة في قلوب ونفوس المواطنين الإماراتيين, وذلك لأن هناك تدريب دائم داخل الشرطة الإماراتية علي كيفية التعامل مع المواطنين بشكل محترم ومهذب دون الخروج عن النص أو التجاوز, وتقوم وزارة الداخلية الإماراتية بانتقاء الأشخاص الذي يتقدمون لنيل شرف الانضمام إلي جهاز الشرطة الإماراتية, لذا فقد وضعت وزارة الداخلية الإماراتية بعض من الشروط التي لابد أن تكون في المتقدم وإلا سوف يتم رفضه.

شروط الالتحاق بالشرطة الإماراتية في إمارة أبوظبي

حتي يتم اختيار افضل الطلاب والكفاءات التي سوفت تتم تخرجها من وزارة الداخلية لابد من وضع بعض الشروط المناسبة لتلك المهمة العالية, لذا قامت وزارة الداخلية الإماراتية بوضع هذه الشروط علي كل المتقدمين.

لابد أن يكون المتقدم ممن يحملون للجنسية الإماراتية فقط.

لابد أن لا يقل طول الشخص المتقدم عن 165 سم.

يجب أن يتم إحضار ما يثبت أن صحة المتقدم ليس بها أي مشاكل.

يجب أن يكون المتقدم من حاصلين علي الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن 70%.

لن يستطيع ممن هم قد طردوا من أي كلية مشابها أو تم فصله من الخدمة من قبل أن يتقدم للانضمام إلى جهاز الشرطة الإماراتية.

إحضار شهادة تثبت عمر المتقدم بحث لا يتعدى عمره عن 22 عاماً.

لابد من اجتياز اختبار اللياقة الذي سوف يتم توقيعه عليه داخل الكلية.

خطوات التسجيل في كلية الشرطة بإمارة أبوظبي