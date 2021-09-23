كيفية عمل خط احمر تحت تعليق فيسبوك وخطوط وأشكال أخرى

انتشر مؤخراً لدى العديد من مستخدمي تطبيق فيسبوك عن طريقة عمل خط احمر تحت كومنت فيسبوك كما أن هناك العديد من المستخدمين الآخرين يقومون بعمل العديد من الخطوط الأخرى والمميزة بخلاف الخطوط الحمراء تحت تعليقات الفيسبوك، وبالتالي نستعرض مع قراء موقعنا وبكل سهولة عن طريقة عمل خط احمر تحت تعليق الفيسبوك للأصدقاء، حيث اصبح عمل خط احمر تحت تعليق فيسبوك ترند والكثير بات يستخدم هذه الطريقة، واليكم بالخطوات التفصيلية الطريقة الصحيحة.

آلية عمل خط احمر تحت تعليق فيسبوك

يمكنكم بكل سهولة التعرف على آلية وضح خط احمر تحت تعليق فيسبوك حيث أن الأمر ليتم بوضع الخطوط أو تغييره ولا شأن للخط بذلك، وعلى هذا فإن المستخدم يقوم بتحميل عدة صور على هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به والذي يستخدمه لتصفح موقع الفيسبوك، ويقوم بكتابة التعليق المناسب على المنشور المناسب، وثم يعمل على رفع الصورة التي يتم ضغطها ووضعها بطريقة معينة وهى تعمل على إظهار التعليق وكأن تحته خط احمر أو غيرها من الخطوط المختلفة.

طريقة عمل خط احمر تحت تعليق الفيسبوك

هناك مجموعة من الخطوات تجعل الكومنت الخاص بك مميز بين الأصدقاء وذلك بجعل التعليق في أسفلة خط احمر أو غيره من الخطوط والرموز ليعطي تعبيراً مميزا ورائعاً للمستخدم، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية.

فتح تعليق الفيسبوك في أيقونة الكتابة وكتابة التعليق المناسب لك.

ثم الدخول على أيقونة رفع الصور وذلك لاختار الصورة المناسبة التي تجعلك اغلق الفيسبوك مميز سواء أكان هذا الخط لوته احمر أو غيره.

ثم نشر التعليق.

وبالتالي سوف يظهر التعليق الخاص بك بلون احمر كما تريد وكما يفعله أصدقائك، والجدير بالذكر انه يجب عليك كمستخدم أن تقوم بحفظ مجموعة من الصور المختلفة على هاتفك وبالتالي يمكنك إضافة التعليق المناسب بالصور المميزة التي تريدها، ويمكنكم الآن حفظ الصورة التالية على الهاتف وإضافتها في تعليق الفيسبوك ليظهره التعليق وتحته لون احمر وهو حديث موضوعنا بعد أن اصبح ترند واصبح متداولاً بشكل كبير بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.