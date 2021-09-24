واقعة إطلاق نار جديدة بـ أمريكا .. وفاة شخص وإصابة 12 آخرين فى تينيسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "دبليو آر إى جى" الأمريكية، حسبما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية، أن عدة أشخاص نقلوا إلى المستشفى وحالتهم خطيرة، بعد إطلاق نار فى أحد المتاجر بـ ضاحية كوليرفيل الأمريكية.
من جانبها، قالت الشرطة الأمريكية، إن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 12 آخرين، بعدما قرر أحد الأشخاص فتح النار فى أحد المتاجر، ثم انتحر.
وقال قائد الشرطة ديل لين، إن ضباط إنفاذ القانون هرعوا إلى مسرح الجريمة بعد إطلاق النار مباشرة فى متجر كروجر، وبدأوا فى تقديم العون للضحايا ولآخرين اختبأوا داخل المتجر، لافتا إلى أن مطلق النار، وُجد ميتا فى موقف لـ السيارات خارج المتجر.
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