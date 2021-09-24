بوابة سكني تحدد موعد صرف الدعم السكني 1443 الجديد شهريا

موعد صرف الدعم السكني 1443 من المعلومات التي يحتاج إلى معرفتها كافة الأفراد المستفيدين من الدعم السكني داخل المملكة العربية السُّعُودية ، وفي ضوء ذلك أعلنت وزارة الإسكان وحكومة المملكة عن تحديد تاريخ موحد لصرف دعم سكني من كل شهر ميلادي جديد سوف يتم التعرف عليه بالتفصيل عبر الفقرات التالية.شروط دعم سكني ١٤٤٣
إن دعم سكني هو خدمة مقدمة من الإسكان لكل مواطن أو مواطنة سُعُودية من المستحقين للحصول على دعم سكني السعودي ، ولكن في ضوء استيفاء الشروط اللازمة للقبول في هذا الدعم ، وهي:
- أن تكون الأسرة سُعُودية الجنسية.
- الإقامة بصفة دائمة داخل المملكة.
- عدم التسجيل مسبقا في دعم سكني.
- ألا يقل عمر المستفيد عن ٢٥ عام.
- عدم وجود وحدة سكنية مناسبة للأسرة.
- استمرارية استيفاء هذه الشروط طوال الوقت ، حيث في حالة سقوط أحد هذه الشروط في أي وقت ؛ سوف يتم حذف المستفيد من سجلات دعم سكني.
اليوم الرابع والعشرين (٢٤) من كل شهر ميلادي جديد ، حيث إنه في وقت لاحق وبعد تزايد عدد الأسئلة الصادرة من المواطنين السعوديين من مستفيدي الدعم السكني عن موعد نزول الدفعة الجديدة من دعم سكني لهذا الشهر ؛ قام الحساب الرسمي الخاص بعناية المستفيدين بوابة سكني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتوضيح أن موعد صرف الدعم السكني سوف يكون يوم موحد في كل شهر ميلادي على النحو التالي:
- تاريخ نزول دعم سكني شهريا هو يوم ال ٢٤ من كل شهر ميلادي جديد طوال العام.
- في حالة وافق يوم ٢٤ من الشهر عطلة رسمية داخل المملكة ، سوف يتم إرجاء صرف الدعم إلى فترة زمنية أقصاها ٣ أيام عمل.
- يتم تحديد تاريخ صرف الدعم السكني للمواطنين عبر التقويم الهجري بشكل منفرد في كل شهر جديد وسوف يكون هو أيضا اليوم الموافق لصرفه عبر التقويم الميلادي.
- أوضح حساب العناية بالعملاء والمستفيدين بسكني أيضا أنه في حالة تأخر نزول دفعة دعم سكني للمستفيد لأكثر من ثلاثة ٣ أيام عن الموعد المحدد ؛ فيجب على المواطن التواصل مع الدعم الفني لبوابة سكني لمعرفة السبب.
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موعد صرف الدعم السكني 1443 من المعلومات التي يحتاج إلى معرفتها كافة الأفراد المستفيدين من الدعم السكني داخل المملكة العربية السُّعُودية ، وفي ضوء ذلك أعلنت وزارة الإسكان وحكومة المملكة عن تحديد تاريخ موحد لصرف دعم سكني من كل شهر ميلادي جديد سوف يتم التعرف عليه بالتفصيل عبر الفقرات التالية.شروط دعم سكني ١٤٤٣
إن دعم سكني هو خدمة مقدمة من الإسكان لكل مواطن أو مواطنة سُعُودية من المستحقين للحصول على دعم سكني السعودي ، ولكن في ضوء استيفاء الشروط اللازمة للقبول في هذا الدعم ، وهي:
- أن تكون الأسرة سُعُودية الجنسية.
- الإقامة بصفة دائمة داخل المملكة.
- عدم التسجيل مسبقا في دعم سكني.
- ألا يقل عمر المستفيد عن ٢٥ عام.
- عدم وجود وحدة سكنية مناسبة للأسرة.
- استمرارية استيفاء هذه الشروط طوال الوقت ، حيث في حالة سقوط أحد هذه الشروط في أي وقت ؛ سوف يتم حذف المستفيد من سجلات دعم سكني.
اليوم الرابع والعشرين (٢٤) من كل شهر ميلادي جديد ، حيث إنه في وقت لاحق وبعد تزايد عدد الأسئلة الصادرة من المواطنين السعوديين من مستفيدي الدعم السكني عن موعد نزول الدفعة الجديدة من دعم سكني لهذا الشهر ؛ قام الحساب الرسمي الخاص بعناية المستفيدين بوابة سكني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتوضيح أن موعد صرف الدعم السكني سوف يكون يوم موحد في كل شهر ميلادي على النحو التالي:
- تاريخ نزول دعم سكني شهريا هو يوم ال ٢٤ من كل شهر ميلادي جديد طوال العام.
- في حالة وافق يوم ٢٤ من الشهر عطلة رسمية داخل المملكة ، سوف يتم إرجاء صرف الدعم إلى فترة زمنية أقصاها ٣ أيام عمل.
- يتم تحديد تاريخ صرف الدعم السكني للمواطنين عبر التقويم الهجري بشكل منفرد في كل شهر جديد وسوف يكون هو أيضا اليوم الموافق لصرفه عبر التقويم الميلادي.
- أوضح حساب العناية بالعملاء والمستفيدين بسكني أيضا أنه في حالة تأخر نزول دفعة دعم سكني للمستفيد لأكثر من ثلاثة ٣ أيام عن الموعد المحدد ؛ فيجب على المواطن التواصل مع الدعم الفني لبوابة سكني لمعرفة السبب.
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