موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 2021/09/24 والقناة الناقلة صراع القمة والقاع وترتيب الدوري

متابعي الدوري السعودي للمحترفين أنتم اليوم مع موعد مباراة الاتحاد والتعاون، في إطار مباريات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، المباراة يستضيفها ملعب الاتحاد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشعة “، وتنقل عبر شاشة قنوات ssc الرياضية السعودية يخوض العميد اللقاء بحثاً عن الانتصار وتحقيق النقاط الثلاثة، ليحافظ على الصدارة التي يحتلها خاصة بعد هدية حامل اللقب أمس الهلال بالتعادل مع الشباب بهدفين لكل فريق، وكان العميد قد فاز على النصر في الجولة الخامسة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وفيما يلي موعد المباراة والقناة الناقلة.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم

يحتل فريق التعاون مؤخرة ترتيب الجدول برصيد نقطتين فقط بعد خمس جولات من المسابقة، فقد خسر التعاون في 3 جولات وتعادل في مباراتين، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن، ويأمل في الخروج من أزمته على حساب العميد ولكنة يدرك صعوبة اللقاء مع المتصدر، الباحث عن تثبيت الصدارة واستغلال تعثر الهلال، وعلى التعاون أن يدرك أنه يلاقي الفريق صاحب أقوى هجوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي أحرز 14 هدف في 5 لقاءات والتالي توقيت المباراة.

ترتيب جدول الدوري السعودي

يحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدوري رصيد 12 نقطة من خمس لقاءات، بينما يأتي الهلال حامل لقب النسخة الماضية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعد تعادله 2-2 مع الشباب، ليحافظ العميد على الصدارة، ويأتي في المركز الثالث الفتح الذي يقدم مباريات جيدة منذ أنطلاق المسابقة وأستطاع أن يحصل على 10 نقاط، وفي المركز الرابع يأتي فريق الرائد بنفس رصيد الفتح 10 نقاط، والصراع على الدوري السعودي ما يزال في بدايته ولكن نتوقع منافسة شرسة هذا الموسم، بعد التدعيمات الكبيرة التي حدثت من جميع الفرق.

SSC SD 1

SSC HD 1

المباراة أتحاد جدة * التعاون البطولة الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الجمعة الموافق 2021/09/24 الساعة 19.25 بتوقيت القاهرة، 20.25 بتوقيت مكة المكرم الملعب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشعة “ القنوات الناقلة قنوات SSC الرياضية السعودية

القنوات الناقلة مباراة الاتحاد والتعاونموعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري