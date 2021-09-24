التجميل والهواتف الذكية ممنوعة على النساء فى اليمن

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حظر استخدام الهاتف الذى يعمل باللمس
وكشفت الوثيقة التى نشرها نشطاء يمنيون، ونقلتها العربية نت عبر موقعها الرسمى، توقيع مشايخ إحدى قرى مديرية بنى حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، على التعهدات بمنع النساء من استخدام الهاتف الذى يعمل باللمس، ووضع غرامة مالية تقدر بـ 200 ألف ريال، وبقرة لمن يعطى زوجته هاتفا.
كما نصت الاتفاقية على عدم السماح للنساء بالزينة فى الأعراس، أو استخدام مساحيق التجميل، خصوصًا للفتيات العازبات، أو ركوب سيارات الأجرة دون محرم، بالإضافة إلى منع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية، لمنع الابتزاز الجنسى.
منع وسائل تنظيم الأسرة
وقمعت ميليشيات الحوثى، الحريات للنساء فى صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسميات ومبررات مختلفة، أبرزها دينية طائفية، حيث تسعى إلى فرض هوية طائفية على المجتمع، تحت مسمى "الهوية الإيمانية".
وسبق أن اتخذت قرارات فى الجامعات تركز على منع الاختلاط وصولاً إلى الاشتراطات المتعلقة بإقامة حفلات التخرج واللباس وحتى الجلوس فى الأماكن العامة، وإغلاق المقاهى النسائية، بالإضافة إلى إحراق أحزمة البالطوهات النسائية ومصادرة المجسمات وصولا إلى إجبار المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات بمنع وسائل تنظيم الأسرة.
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