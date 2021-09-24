أخبار اليمن : 129 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

129 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 129 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و7 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 44 صاروخا وقذيفة وأكثر من 100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شلمت أيضاً غارتين لطيران تجسسي على والجبلية وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وحيس والجبلية والدريهمي والتحيتا.