رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2021 برقم الجلوس وكيفية الاستعلام

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2021 ، لقد قامت طلاب الثانوية العامة في دولة اليمن من الانتهاء من أداء الأمتحانات في يونيو 2021. وينتظر طلاب الثانوية نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن ظهور النتيجة اليوم صباح السبت. كما استعرضت أسماء الطلاب الأوائل. وذلك بعد أعتماد النتيجة رسميا بعد مراجعة تصحيح الاختبارات بشكل دقيق. وقد تجاوزت نسبة النجاح 78% من شعبة العلمي وقد تجاوز نسبة 84% لشعبة الأدبي. واليوم عزيزي القارئ ومن خلال موقعكم المفضل (ثقفني) سوف نستعرض لكم رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2021 وكيفية الاستعلام . فتابعوا معي خلال السطور القليلة القادمة.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2021

نتائج الثانوية العامة 2021 في اليمن . لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن كيفية الاستعلام عن النتيجة. وذلك سيكون الاستعلام إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة وبرقم الجلوس ولكيفية الاستعلام يجب إتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول أولا عزيزي القارئ علي الموقع الرسمي نتائج الثانوية العامة اليمن 2021.

ثم يجب أختيار أولا الشعبة التي تنتمي لها علمي أو الشعبة الأدبية.

قم بوضع رقم الجلوس الخاص بك في الحقل المخصص له وتأكد من رقم الجلوس أن يكون صحيحا.

كما يجب إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك. والنقر علي كلمة بحث.

سوف تظهر الآن النتيجة علي الشاشة.

أو من خلال الاتصال بالرقم الثابت 160. سوف يطلب منك بيانات الطالب الاسم ورقم الجلوس.

أوائل الثانوية العامة اليمنية 2021

لقد حضر الاختبارات ما يقرب من 72 ألف طالب لشعبة العلمي. كما حضر للاختبارات للشعبة الأدبية ما يقرب من 11 الطلاب اليمنية. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن من خلال مؤتمر صحفي أعقد صباح اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021. حيث استعرضت أسماء أوائل الثانوية العامة وجاءت ما يقرب من 30 طالبا من الأوائل في الشعبة العلمية. كما أيضا 11 طالبا من أوائل الشعبة الأدبية. وكان من المقرر ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 صنعاء يوم الأربعاء الماضي ولكن تم تأجيلها إلي اليوم.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم اليوم رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2021 . نتمنى لجميع الطلاب التوفيق. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.