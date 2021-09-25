تردد قناة السعودية الرياضية SSC المجانية بدون تشفير | تردد قناة ssc نايل وعرب سات

تعد كرة القدم من اللعبات الرياضية التي لها الكثير من المحبين والمتابعين بجميع دول العالم، لذا يبحث العديد عن تردد القنوات الرياضية المتعددة من أجل متابعة بث المباريات الرياضية والدوريات المختلفة من خلالها، ومن بين هذه القنوات تردد قناة ssc السعودية الرياضية، حيث تعتبر هذه القناة من أهم القنوات الرياضية خلال الفترة الحالية، والتي تحظي بمناسبة متابعة فائقة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وقد انطلقت هذه المجموعة الخاصة بقنوات SSC في شهر أغسطس 2021، وقد تم إعدادها بالتعاون بين شركة الرياضة السعودية وبين مجموعة قنوات إم بي سي السعودية، وتقوم بعرض مجموعة من البطولات المرتبطة بكرة القدم في المملكة مثل الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

السعودية الرياضية SSC المجانية

تعد قناة SSC من الترددات المجانية البث لجميع متابعيها بأي مكان، وتضم القناة مجموعة قنوات SSC تشمل عدد محطات للبث تتكون من 11 قناة فضائية من خلال باقة Gobx منصة فضائيًا ومنصة شاهد رقميًا وهي بالترتيب كالتالي:

SSC1 HD.

SSC2 SD

SSC3 HD

SSC4 HD

SSC5 SD

SSC6 HD

SSC7 HD

SSC8 HD

SSC9 HD

SSC10 SD

SSC11 HD

SSC1 SD

وكانت القناة من خلال شركة الرياضة السعودية قد تمكنت من الحصول علي حقوق بث المسابقات الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل حصري ومنتظم، مما سيعمل علي بث جميع مباريات بطولة أمم آسيا ودوري أبطال آسيا بالإضافة الي بث مباريات كأس آسيا للأندية.

استقبال التردد الجديد لقنوات SSC المفتوحة

يمكن لجميع المشاهدين داخل المملكة العربية السعودية أو بالوطن العربي كله التوجه الي استقبال إشارة البث الخاصة بقناة الرياضية السعودية ssc لمتابعة جميع مباريات الدوري السعودي مباشرة أولاً بأول من خلال الترددات التالية علي الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

متابعة القناة علي تردد عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: افقي.

متابعة القناة علي تردد نايل سات