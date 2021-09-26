www.heac.gov.om رابط تسجيل طلب إساءة اختيار وموعد التسجيل عبر بوابة الدخول الموحد

ww.heac.gov.om رابط تسجيل طلب إساءة اختيار أو التسجيل في طلب خدمة إساءة ترتيب الاختيار في قبول الجامعات العمانية عبر بوابة القبول الموحد في سلطنة عمان، والتي كانت الوزارة قامت بفتح باب التسجيل في وقت سابق لتعديل رغبات دخول الجامعات ثم أقرت موعد جديد لتسجيل الفرز الثاني لدخول الجامعات.

قبول جامعات السلطنة للعام الدراسي الجديد

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي قبول تسجيل الطلاب الراغبين على الالتحاق بالتعليم الجامعي، من خريجي الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي للفرز الأول وأيضا الحاصلين على الديبلومات، وذلك ابتداء من 16 وحتى 19 سبتمبر، وبعد إعلان نتائج قبول الجامعات قامت بوابة التعليم العالي لقبول الطلاب الموحدة بفتح باب التسجيل للفرز الثاني والذي يبدأ في 26 سبتمبر 2021 ويستمر حتى 29 سبتمبر.

موعد التسجيل والفئات المستهدفة للفرز الثاني www.heac.gov.om رابط تسجيل طلب إساءة اختيار

أعلنت بوابة القبول الموحدة لجامعات السلطنة الحكومية انتهاء الفرز الأول في 19 سبتمبر 2021 ويبدا التسجيل الإلكتروني للفرز الثاني للحاصلين على الدرجات المناسبة لهذه الفئة، حسب تنسيق قبول كل جامعة على حده، ويبدأ في 26 سبتمبر 2021 ويستمر حتى 29 سبتمبر، ويكون التسجيل لمن قاموا بالتسجيل الإلكتروني في البوابة ويرغبوا في تعديل البيانات أو الاختيارات المسجلة مسبقا، بعد إغلاق باب التسجيل، ويتم فتح باب تعديل البيانات أيضا للمسجلين من الفئة الأولى، وذلك يستمر متاحا حتى 29 سبتمبر 2021، ويستثني من فرصة إعادة تعديل الاختيارات هؤلاء الحاصلين على منح البعثات الخارجية في خارج السلطنة والذين تم ترتيب السفر والمصروفات الخاصة بجامعاتهم.

مركز القبول الموحد وخدمة إساءة ترتيب الاختيار

هو المركز الرسمي لتسجيل جامعات السلطنة والتي يستقبل في كل عام آلاف خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات المعادلة من خارج السلطنة او الحاصلين على التعليم المتوسط ويرغبوا في الالتحاق بالجامعات العملية للتعليم بعد المتوسط.

يقوم الطالب أولا باستخدام رابط الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد يتم اختيار وصلة خدمات القبول المساندة. يتابع الطالب جميع الخيارات المطروحة. يتم اختيار تقديم طلب تسجيل إساءة الاختيار. يقوم بإدراج رقم المستخدم والرقم السري للتسجيل. يتم تسجيل الدخول. تتيح البوابة تغيير اللغة. تظهر خيارات الطالب. يتم تعديل الاختيارات المطلوبة. يقوم بحفظ الاختيارات وطباعتها. يتم مراجعة الاختيارات ثم يتم تسجيل الخروجز

www.heac.gov.om رابط تسجيل طلب إساءة اختيار