سلم الضمان الاجتماعي 1443 الجديد وخطوات التسجيل فيه

توفر الحكومة السعودية بالمملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والذى يوفر مبالغ مالية تصرف للمواطنين السعوديين المستحقين من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية وقد وضعت أيضاً وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مجموعة من الشروط من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وحدد كذلك الوزارة سلم الحصول على الضمان الاجتماعي وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني.

سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بالمملكة العربية السعودية

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الضمان الاجتماعي الجديد وأيضاً حددت له سلم من خلاله يتم صرف الضمان الاجتماعي لمستحقية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الاستحقاق الشهري الذى سوف يتم صرفة للأسر ويتمثل هذا السلم كما يلي

1000 ريال سعودي للأسرة المكونة من فرد واحد. أيضاً 1286 ريال سعودي للأسرة المكونة من فردين. كذلك 1570 ريال سعودي للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد. 1855 ريال سعودي للأسرة المكونة من أربعة أفراد. أيضاً يتم صرف 2140 ريال سعودي للأسرة المكونة من خمسة أفراد. 2420 ريال سعودي للأسرة المكونة من ستة أفراد. كذلك يتم صرف 2710 ريال سعودي للأسرة المكونة من سبعة أفراد. 3000 ريال سعودي للأسرة المكونة من ثمانية أفراد. ويتم أيضاً صرف 3280 ريال سعودي للأسرة المكونة من تسعة أفراد. 3650 ريال سعودي للأسرة المكونة من عشرة أفراد. 3840 ريال سعودي للأسرة المكونة من 11 فرد. 4130 ريال سعودي للأسرة المكونة من 12 فرد. 4410 ريال سعودي للأسرة المكونة من 13 فرد 4700 ريال سعودي للأسرة المكونة من 14 فرد. وأيضاً يتم صرف 5000 ريال سعودي للأسرة المكونة من 15 فرد.

الحد الشهري المانع لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية حد شهري يمنع من صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بالمملكة حيث عندما يصل دخل المتقدم هذا الحد لا يستطيع صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد ويتمثل هذا الحد كما يلي

إذا كان دخل الفرد 2001 ريال سعودي لا يستطيع صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد. كذلك 2570 ريال سعودي للفردين. 3140 ريال سعودي للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد. 3710 ريال سعودي للأسرة المكونة من أربعة أفراد. 4280 ريال سعودي للأسرة المكونة من خمسة أفراد. 4840 ريال سعودي للأسرة المكونة من ستة أفراد. 5420 ريال سعودي للأسرة المكونة من سبعة أفراد. 6000 ريال سعودي للأسرة المكونة من ثمانية أفراد. 6560 ريال سعودي للأسرة المكونة من تسعة أفراد. 7120 ريال سعودي للأسرة المكونة من عشرة أفراد. 7680 ريال سعودي للأسرة المكونة من إحدى عشر فرد. 8260 ريال سعودي للأسرة المكونة من 12 فرد. 8820 ريال سعودي للأسرة المكونة من 13 فرد. 9400 ريال سعودي للأسرة المكونة من 14 فرد. 10000 ريال سعودي للأسرة المكونة من 15 فرد.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بالمملكة العربية السعودية

الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 متاح من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتجاجاً بالمملكة العربية السعودية ولكن هناك أيضاً مجموعة من الشروط يجب توافرها من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد وهي

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم يعيش في المملكة بشكل مستمر بالمملكة.

أيضاً تستطيع السيدات الأرامل والمطلقات الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم دخله لا يتعدى الحد المانع لصرف المعاش.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يستطيع المواطن السعودي التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من خلال الخطوات التالية