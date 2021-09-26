كيفية إنشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف بالخطوات

أصبح استخدام الفيسبوك من أهم استخداماتك بالهواتف الذكية للجميع بدون استثناء، حيث يتساءل البعض عن كيفية انشاء حساب شخصي على الفيس بوك بدون رقم الهاتف، وذلك يحدث بعدة خطوات سوف نوضحها بالتفصيل من خلال مقالنا ومن موقع ثقفني سنشرح لكم بالتفصيل إمكانية إنشاء الحساب على الفيس بدون رقم الهاتف، حيث يسأل الكثير منا ولايعرف كيف يمكنهم القيام بإنشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف، حيث يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب فيس بوك مجاني، وذلك دون الاعتماد على استخدام أرقام الهاتف، او حتى دون استخدام الإيميل الخاص بك،وذلك من خلال القيام بعدة خطوات تعتبر سهلة وبسيطة، حيث يمكننا القيام بإتباع الخطوات التالية، وذلك لإتمام عملية إنشاء حساب جديد، ومن هنا تم العمل من خلاله على إمكانية القيام بإنشاء حساب أخر، وذلك دون الحاجة لاستخدام رقم هاتف، أو حتى دون الاعتماد على استخدام البريد الإلكتروني، وهو ما نوضحه بالتفصيل وبالخطوات سيتم عمل فتح حسابك الجديد بدون رقم الهاتف. خطوات إنشاء حساب فيسبوك جديد: خطوات إنشاء حساب فيسبوك جديد: خطوات إتمام إنشاء حساب جديد على الفيس بوك كما يلي: يتم الدخول أولًا للحساب لموقع Gmail. يتم القيام بتسجيل حساب من خلاله، وذلك بكل سهولة. من خلاله يتم إدخال الاسم الأول، ثم يتم إدخال الاسم الثاني، وذلك في الأماكن المخصصة لهما، وهما الخانات first name وlast name. في الخطوة التالية علينا القيام بكتابة الاسم الذي نريده، ويمكن الاختيار من اقتراحات الجيميل لنفسه. بعد ذلك يتم إدخال الرقم السري، حيث يمكن أن يتم وضعه على هيئة أرقام وحروف، مع تجنب التكرار. يتم الضغط على التالي، ثم يطلب أن يتم إدخال رقم تاريخ الميلاد الخاص بنا، ثم تحديد الجنس، ثم يتم الضغط على كلمة التالي. لتفادي عدم إدخال رقم الهاتف، فإنه يمكن القيام بالضغط عل كلمةSkip . من خلال إتباع كل الخطوات السابقة، فإنه قد أصبح لدينا الجميل الخاص بنا، والذي يمكن عن طريقه القيام بإنشاء حساب فيس بنا، وذلك دون أن نضطر لاستخدام رقم تليفون. حساب فيسبوك بدون رقم هاتف: حساب فيسبوك بدون رقم هاتف: من خلال خطوات بسيطة القيام بحذف رقم الهاتف، والذي تم ربط حساب الفيس بوك من خلاله، حيث يمكن إتباع الخطوات التالية: علينا القيام بفتح الموقع الرسمي الخاص بالفيس بوك. بعد ذلك يتم تسجيل الدخول للحساب الخاص بنا، ثم يتم النقر علي السهم الصغير. نقوم بالنقر بعد ذلك على الإعدادات، ثم نختار الدخول للخصوصية، ثم نختار الهاتف المحمول، ثم عليك القيام بتحديد رقم الهاتف الذي تريد حذفه. بعد ذلك يتم بالنقر فوق خيار الحذف الموجود أسفل رقم الهاتف، ثم نقوم بالضغط على اختيار حذف الهاتف، ليتم بعدها حذف الهاتف دون مشكلة. الوسوم

أصبح استخدام الفيسبوك من أهم استخداماتك بالهواتف الذكية للجميع بدون استثناء، حيث يتساءل البعض عن كيفية انشاء حساب شخصي على الفيس بوك بدون رقم الهاتف، وذلك يحدث بعدة خطوات سوف نوضحها بالتفصيل من خلال مقالنا ومن موقع ثقفني سنشرح لكم بالتفصيل إمكانية إنشاء الحساب على الفيس بدون رقم الهاتف، حيث يسأل الكثير منا ولايعرف كيف يمكنهم القيام بإنشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف، حيث يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب فيس بوك مجاني، وذلك دون الاعتماد على استخدام أرقام الهاتف، او حتى دون استخدام الإيميل الخاص بك،وذلك من خلال القيام بعدة خطوات تعتبر سهلة وبسيطة، حيث يمكننا القيام بإتباع الخطوات التالية، وذلك لإتمام عملية إنشاء حساب جديد، ومن هنا تم العمل من خلاله على إمكانية القيام بإنشاء حساب أخر، وذلك دون الحاجة لاستخدام رقم هاتف، أو حتى دون الاعتماد على استخدام البريد الإلكتروني، وهو ما نوضحه بالتفصيل وبالخطوات سيتم عمل فتح حسابك الجديد بدون رقم الهاتف. خطوات إنشاء حساب فيسبوك جديد: خطوات إنشاء حساب فيسبوك جديد: خطوات إتمام إنشاء حساب جديد على الفيس بوك كما يلي: يتم الدخول أولًا للحساب لموقع Gmail. يتم القيام بتسجيل حساب من خلاله، وذلك بكل سهولة. من خلاله يتم إدخال الاسم الأول، ثم يتم إدخال الاسم الثاني، وذلك في الأماكن المخصصة لهما، وهما الخانات first name وlast name. في الخطوة التالية علينا القيام بكتابة الاسم الذي نريده، ويمكن الاختيار من اقتراحات الجيميل لنفسه. بعد ذلك يتم إدخال الرقم السري، حيث يمكن أن يتم وضعه على هيئة أرقام وحروف، مع تجنب التكرار. يتم الضغط على التالي، ثم يطلب أن يتم إدخال رقم تاريخ الميلاد الخاص بنا، ثم تحديد الجنس، ثم يتم الضغط على كلمة التالي. لتفادي عدم إدخال رقم الهاتف، فإنه يمكن القيام بالضغط عل كلمةSkip . من خلال إتباع كل الخطوات السابقة، فإنه قد أصبح لدينا الجميل الخاص بنا، والذي يمكن عن طريقه القيام بإنشاء حساب فيس بنا، وذلك دون أن نضطر لاستخدام رقم تليفون. حساب فيسبوك بدون رقم هاتف: حساب فيسبوك بدون رقم هاتف: من خلال خطوات بسيطة القيام بحذف رقم الهاتف، والذي تم ربط حساب الفيس بوك من خلاله، حيث يمكن إتباع الخطوات التالية: علينا القيام بفتح الموقع الرسمي الخاص بالفيس بوك. بعد ذلك يتم تسجيل الدخول للحساب الخاص بنا، ثم يتم النقر علي السهم الصغير. نقوم بالنقر بعد ذلك على الإعدادات، ثم نختار الدخول للخصوصية، ثم نختار الهاتف المحمول، ثم عليك القيام بتحديد رقم الهاتف الذي تريد حذفه. بعد ذلك يتم بالنقر فوق خيار الحذف الموجود أسفل رقم الهاتف، ثم نقوم بالضغط على اختيار حذف الهاتف، ليتم بعدها حذف الهاتف دون مشكلة.

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