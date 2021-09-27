أبشر للتوظيف وزارة الدفاع tajnid.mod.gov.sa رابط تقديم بوابة القبول الموحد القوات المسلحة

أبشر للتوظيف وزارة الدفاع وهو الموقع الرسمي للتقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية tajnid.mod.gov.sa والتي أعلنت عن موعد فتح باب التقديم والتسجيل على العديد من الرتب العسكرية بالقوات المسلحة السعودية، كما أعلنت وزارة الدفاع عن الشروط والمعايير الواجب توافرها للتقديم على رابط موقع القبول الموحد للتجنيد للرجال والنساء على حد سواء، وذلك للدفعة الجديدة لعام 1443، وذلك لرتبة جندي حتى رتبة رقيب، وسنستعرض من خلال هذا التقرير كيفية التقديم على بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية بوزارة الدفاع، وكذلك الشروط اللازمة للتقديم.

أبشر للتوظيف وزارة الدفاع tajnid.mod.gov.sa رابط تقديم بوابة القبول الموحد

وتجدر الإشارة إلى أن الرتب التي أعلنت وزارة الدفاع عن إمكانية التقديم لها تبدأ من رتبه جندي، مرورا برتبتي عريق ووكيل، وانتهاءً برتبة رقيب، هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية أيضا عن الإجراءات الواجبة لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين من الرجال والنساء، حيث يتم التقديم والتسجيل على رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، كما صرح مصدر مسئول بوزارة الدفاع السعودية على الراعبين في التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية من خلال بوابة الدفاع المدني بالمديرية العامة للدفاع المدني.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السعودية استطاعت بأن تكون مؤسسة عسكرية حديثة، حيث تمتلك أفضل العناصر من القوات عسكرية التي تتميز بالاحتراف، والقدرة على حماية مصالح وأمن المملكة من التهديدات الخارجية، وذلك بمهارة وجدارة واقتدار.

موعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع على رابط أبشر للتوظيف

وتجدر الإشارة إلى أن موعد فتح باب التقديم على وظائف وزارة الدفاع سيكون بداية من يوم الأحد 18 ربيع أول 1443، الموافق 24 أكتوبر 2021، ويشمل التقديم ألرع رتب عسكرية وهي كالتالي:

رتبة جندي. عريف. وكيل. رقيب.

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية والمنشأ.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

لا يكون المُتقدم موظف في أي جهة حكومية.

حصول المتقدم عل المؤهل المناسب.

عدم الزواج من امرأة غير سعودية الجنسية.

يتمتع المتقدم بحسن السععة وأن لا يكون محكوم في قضية تخل يالشرف.

أن لا يكون تم فصله سابقاً أي وظيفة عسكرية أو أي مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع.

تخطي الكشف الطبي بنجاح.

أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.

اجتياز المقابلة الشخصية.

التمتع بالجنسية السعودية.

لا يقل العمر عن 21 عام، ولا يزيد عن 40 عام.

الطول لا يقل عن 155 سم

تناسب الطول مع الوزن.

الحصول على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة.

تخطي الكشف الطبي بنجاح.

عدم الزواج من غير سعودي الجنسية.

حسن السععة وأن لا تكون محكومة في قضية تخل يالشرف.

اجتياز المقابلة الشخصية.

تسجيل الدخول رابط تسجيل وظائف منصة ابشر الدخول عبر الحساب الشخصي للمتقدم. كتابة طلب الالتحاق بالوظائف وتقديم البيانات المطلوبة. يقوم بحفظ الطلب ثم يتم تسجيل الخروج.

الجندي 7400 ريال سعودي.

العريف 8100 ريال سعودي.

وكيل الرقيب 9000 ريال سعودي.

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ومن الجدير بالذكر أن بوابة القبول الموحد على أبشر للتوظيف بوزارة الدفاع هي خدمة إلكترونية تُتيحها وزارة الدفاع السعودية للمتقدمين للخدمة العسكرية للالتحاق بالقوات المسلحة السعودية، حيث يتم الحصول على رقم طلب للمتقدمين، وذلك بعد اجتيازهم ونوافر جميع الشروط التي أعلنتها وزارة الدفاع في المتقدمين من الرجال والنساء.