www.baity.bh رابط تسجيل منصة بيتي 2021 وزارة الإسكان والفئات المستهدفة بها

www.baity.bh رابط تسجيل منصة بيتي والذي أطلقت وزارة الإسكان في دولة البحرين هذه المنصة لتعظيم الاستفادة من القطاع السكني بين المستفيدين بالمنصة والقطاع الخاص وتأتي في إطار خطة الدولة في توفير الفرص السكنية الملائمة والجيدة للمتقدمين للحصول على منازل من الفئات المحددة والتي تقوم الوزارة بالغفصاح عنها.

مجهودات وزارة الإسكان

وتقوم الوزارات والهيئات الحكومية بالبحث الجيد على كل ما فيه الاستفادة الجيدة لمواطني الوطن، وخاصة مساعدة الفئات الأفقر أو الأشد احتياجا، كما يأتي توفير فرص السكن المناسبة من وزارة الإسكان بشكل عام للحرص على توفير فرص سكنية ملائمة لفئات الشباب المقبلين على الزواج والحياة الجديدة والذين لديهم التطلع للحصول على سكن مدعوم من الدولة وفيه تسهيلات جيدة في نظام الدفع، كما تضمنه جهة حكومية لعدم حدوث أعمال النصب أو التأخير في مواعيد التسليم، وتراقب وزارة الإسكان جيدا اعداد الراغبين في الحصول على وحدات سكنية والفرص التي يمكن توفيرها لهم بالشراكة مع القطاع الخاص لتعميم الاستفادة لجميع المجتمع والحرص على انتماء الشباب إلى الوطن والشعور بالحرص على توفير الخدمات المطلوبة لهم.

إطلاق منصة بيتي الإلكترونية

أعلنت وزارة الإسكان بالبحرين عبر حسابها الرسمي على انستجرام منذ عدة أيام عزمها على تقديم عرض جديد للشباب الراغبين في الحصول على خدمات خاصة من الوزارة، وقامت اليوم بالإعلان عن الخدمة التي أعلنت توفيرها لهم وهي إطلاق منصة إلكترونية باسم ” منصة بيتي” وهي منصة حكومية في دولة البحرين جاء الهدف منها لتحقيق شراكة حقيقية بين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية والمنتفعين منها والقطاع الخاص بالدولة، وذلك لتقديم الخدمات لكلا الجانبين مع الضمان الحكومي بعدم حدوث مخالفات أو تجاوزات من أي منهما، وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام:

“المنصة جاءت لتجمع تحت سقف واحد خصائص بحث مصنفة بحسب العقارات والمناطق والمحافظات والميزانيات وغيرها، وبما يتلاءم مع التمويل الحكومي”.

الفئات المستفيدة من خدمات منصة بيتي

أصحاب العقارات السكنية.

أصحاب الطلبات الغسكانية.

الباحثين عن وحدات سكنية.

البنوك التجارية.

www.baity.bh رابط تسجيل منصة بيتي 2021

أتاحت وزارة الإسكان رابط تسجيل المنصة والدخول للتعرف على الوحدات المتاحة كما تقوم بشرح ألية الدفع: