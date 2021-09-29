أبرز أكواد شحن جواهر فري فاير والحصول على آلاف الـ free fire 2021

يبحث الكثير من اللاعبين بشكل دوري ومستمر عن أحدث أكواد شحن جواهر فري فاير، من أجل شراء العناصر والمهام الأساسية للعبة من المتجر الخاصة بها، لاستخدامها في المنافسات القوية، وهو ما يُمكنكهم من الوصول لمرحلة متقدمة من اللعبة والاحتراف، فضلاً عن البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية، بجانب نشر أبرز تلك الأكواد المكونة من 12 حرف ورمز ورقم، يتم تقسيمها على 3 مجموعة بجانب بعضها، كل مجموعة مكونة من 4 أرقام.

موقع إستبدال المكافآت

في البداية لابد من معرفة أن أكواد Free Fire، هي عبارة عن مجموعة من الأرقام والحروف المدمجة مع بعضها، سواء أرقام أو حروف كبيرة وصغيرة ورموز، من أجل تشكيل كود مكون من 12 رقم وحرف ورمز، تُمكن اللاعبين من استخدام هذا الكود للحصول على المميزات داخل اللعبة من أسلحة، وسكنات، ورقصات المجانية والقديمة، ويتم البحث به بالموقع الرسمي للعبة، لي تم لاحقًا ظهور مكافآت العناصر، عليك فورًا بالضغط على الخانة المخصصة في داخل اللعبة، ليتم على الفور الحصول على الذهب و الجواهر، التي سيتم اضافتها داخل محفظة الحساب أوتوماتيكيًا.

أبرز أكواد شحن الجواهر

وإليكم مجموعة من أكواد شحن جواهر فري فاير المتنوعة، سواء مستعملة أو جديدة، والتي تُتيح لك الحصول على الجواهر والألماس بشكل مؤكد وشرعي:

كود الاستعادة: Y7PS 1HR6 23H4

كود سكار تيتان: D4G1 D33S D5D4

كود عجلة الربيع: X90B 1SD6 WSFW

كود رقصة العرش: Y76S 1LR6 56L1

كود رقصة القلب: Z1KS 1ET6 43S1

كود رقصة الكرسي: Y7KS 1ER6 23H1

كود الفاير باس: VAVS 2KLP HYTG

كود كريستيانو: FLYAPTBRECSX

كود إلغاء الحظر: HGKASSLUEPVS

كود استرجاع الحساب: SSPASKUUABMA

كود اليوم الوطني: BGFDZBZC57

مع العلم أن أفضل طريقة لشحن الجواهر أيضًا بشكل مضمون وشرعي، تكون من خلال الدفع الإلكتروني عبر موقع: shop2game، واتباع باقي الخطوات الأساسية للشراء، شريطة تسجيل رقم معرف اللاعب الآي دي.