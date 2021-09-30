“الحزم vs الهلال” موعد مباراة الهلال والحزم والقناة الناقلة والمعلق وترتيب جدول الدوري للمحترفين

عشاق الساحرة المستديرة أنتم مع موعد مباراة الهلال والحزم الليلة، من ملعب نادي الحزم، حيث يحل الزعيم الهلالي ضيفاً على نادي الحزم، ضمن مباريات الجولة السابعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022، المباراة هامة للفريقين الزعيم يبحث عن الصدارة، بينما نادي الحزم، يرغب في استغلال عامل الملعب والجمهور لكي يحقق نتيجة إيجابية ضد الهلال، المباراة منقولة عبر شاشة قنوات ssc الرياضية السعودية وفيما يلي تفاصيل اللقاء الهام والمرتقب.

16.20 : بالتوقيت العالمي. 17.20 : بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر. 19.20 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا. 20.20 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، اليمن، الأردن، العراق. 21.20 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

موعد مباراة الهلال والحزم اليومالقنوات الناقلة مباراة الهلال والحزم اليوم والمعلق

تنقل مباراة الهلال والحزم اليوم عبر شاشة قناة ssc HD 5 وقناة SSC SD 5 ، معلق اللقاء هو المعلق السعودي الشهير عبد الله الغامدي.

الفريق الترتيب الهلال السعودي الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة من لعب 5 مباريات ، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، سجل لاعبوه 8 أهداف وسكنت شباكه 5 أهداف نادي الحزم يحتل المركز أل 8 في الجدول برصيد 8 نقاط من لعب 6 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وهزم في مباراتين، سجل مهاجموه 8 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 6 4 1 1 24 5:15 10 13 2 الهلال 5 3 2 0 25 5:8 3 11 3 الرائد 6 3 2 1 24 9:11 2 11 4 ضمك 6 3 2 1 24 7:9 2 11 5 الفيحاء 5 3 1 1 25 4:8 4 10 6 النصر 5 3 0 2 25 7:10 3 9 7 الفتح 6 2 2 2 24 4:6 2 8 8 الحزم 6 2 2 2 24 9:8 -1 8 9 الفيصلي 6 2 2 2 24 8:7 -1 8 10 الشباب 6 1 3 2 24 10:9 -1 6 11 الإتفاق 6 1 3 2 24 14:12 -2 6 12 الأهلي 6 0 5 1 24 8:6 -2 5 13 الباطن 6 1 2 3 24 6:3 -3 5 14 الطائي 5 1 1 3 25 7:5 -2 4 15 أبها 6 1 1 4 24 15:6 -9 4 16 التعاون 6 0 3 3 24 15:10 -5 3

ترتيب الفريقين في الدوري قبل المباراةترتيب جدول الدوري السعوديموعد مباراة الهلال والحزم في الدوري

يسعى الهلال السعودي من خلال لقاء اليوم للفوز والحصول على الثلاث نقاط، التي ستمنحه صدارة ترتيب الدوري، على حساب الاتحاد المتصدر الآن، والذي يخوض مواجهة صعبة مع غريمه الأهلي، ويأمل الهلال في تعثر الاتحاد في تلك المباراة ليمنحه الصدارة منفردا حال تحقيق الهلال الفوز اليوم على الحزم، حيث سيصل للنقطة 14 ويتفوق على الاتحاد الذي رصيده 13 نقطة، قبل مباراة ديربي جدة المقرر لها يوم غداً الجمعة.

المباراة الهلال السعودي * نادي الحزم البطولة الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت اليوم الخميس الموافق 2021/09/30 الساعة 19.20 بتوقيت القاهرة، 20.20 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب نادي الحزم القنوات الناقلة قنوات السعودية الرياضية الجديد SSC

بطاقة مباراة الهلال ضد الحزم