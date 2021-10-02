استعلام سمة برقم الهوية مجانًا 1443

يبحث المواطنين عن طريقة استعلام سمة برقم الهوية مجانًا لأن الحصول على تقرير سمة مجاني واحد من أهم الخطوات في التخطيط المالي، حيث يمكنك التقرير من معرفة جميع المعلومات الائتمانية سواء كانت للأفراد أو الشركات، كما تعد هذه واحدة من الخدمات التي تسعى المملكة العربية السعودية لتوفيرها للمواطنين لتوفر عليهم الوقت والجهد، لذلك سوف نتعرف على طريقة الاستعلام وطريقة طباعة التقرير.

تطبيق استعلام سمة مجانًا

تساعد شركة سمة في تصميم تقرير ائتماني للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل مالي من قبل الجهات التي توفر ذلك، ومن خلالها يمكنك معرفة العقبات قد تقابلهم في تسديد هذه القروض، وأيضًا تقترح عليك الحلول المناسبة للتمويل.

وتتم خطوات التسجيل في سمة بشكل مجاني برقم الهوية عبر موقهم لأي مواطن في المملكة العربية السعودية.

يعد النظام الأول في المملكة التي يعمل على تصنيف وحفظ جميع المعلومات الائتمانية للأفراد.

كما يقدم جميع المعلومات عن الأشخاص المقدمين على تمويل، ويقدم للشركات المانحة حتى تقرر إذا كان الفرد يستحق التمويل أم لا، كل هذا تجده على تطبيق سمة للهواتف الذكية.

كما يقدم التطبيق الكثير من الخدمات الأخرى والتي من ضمنها ما يلي:

يساعد في التقليل من حدوث أزمات مالية.

يتيح المنتجات المناسبة بشكل دقيق وسليم.

المحافظة على جميع المعلومات الائتمانية عن الأفراد.

سرعة في استعلام سمة برقم الهوية مجانًا.

تمنح شركات التمويل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة.

يساعد في فهم السلوكيات الائتمانية.

إنجاز التعاملات المالية في أسرع وقت.

طلب تخطيط مالي سليم.

يقدم جميع التفاصيل عن منتجات التمويل.

استخدام التطبيق بشكل سهل ومرن.

يمكن استخدامه من خلال الهاتف للاندرويد والايفون، ما عليك إلا تثبيت تطبيق سمة على هاتفك، وذلك من خلال الروابط التالية:

استعلام سمة برقم الهوية مجانًا

في حالة كنت لا ترغب في استخدام التطبيق للاستعلام برقم السجل المدني عن المعلومات الائتمانية الخاصة بك، فإليك طريقة الاستعلام من خلال رقم الهوية الخاص بك:

أولًا عليك الدخول إلى منصة سمة.

ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها.

أدخل رقم الهوية الخاص بك.

قم بالنقر على كلمة “الإدخال أو البحث”.

سيتم فتح صفحة جديدة ستجد بها كافة المعلومات الخاص بتمويلك المالي.

تتيح المنصة حذف الحساب بشكل نهائي لأي عميل.

طريقة طباعة تقرير سمة برقم الهوية

في حالة كنت ترغب في طباعة تقرير سمة بالسجل المدني بعد الاستعلام عليك القايم بالخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بسمة.

ثم إدخال اسم المستخدم ورقمك السري على حسابك المجاني.

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك (السجل المدني) في الخانة الفارغة.

أدخل الرمز المرئي والذي تجده في الصورة أمامك.

ثم انقر على كلمة “بحث”.

سيتم فتح تقريرك الائتماني بالتعاملات الائتمانية الخاصة بك.

كما تتيح معرفة إن كنت متعثر أم لا.

ويمكنك طباعة التقرير من الحساب.

كيفية الاستعلام عن سمة برسالة نصية

يمكنك معرفة طريقة استعلام سمة برقم الهوية مجانًا من خلال رسالة نصية على الرقم الموحد الخاص بهم، لذا تابع الخطوات التالية من أجل الاستعلام:

قم بالاتصال برقم “5100001”.

ستظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة.

حدد نوع الخدمة التي تريدها.

سيتم الرد عليك برسـالة أخرى بها رقم سري.

ثم يمكنك الاستعلام عن الحد الائتماني الخاص بك.

رقم سمة خدمة العملاء برقم الهوية

أما في حالة كنت لا ترغب في الاستعلام عن سمة بأي من الطرق المذكورة سابقاً، فيمكنك الاستعلام من خلال التواصل مع ممثلي خدمة العمـلاء من خلال الاتصال.

اتصل برقم “8003010046”.

أو من خلال التوجه إلى موقع الشركة عبر الأنترنت، وقم باختيار “تواصل معنا”، وحدد وسيلة التواصل التي ترغب بها، وسيتم تحويلك لأحد ممثلي الخـدمـة في شركة سمة.

وبهذا نكون قد تعرفنا على كيفية الاستعلام عن سمة برقم الهوية مجاناً من خلال المنصة بشكل مجاني بعد التسجيل على موقع سمه، أو الحصول على خدمة الاتصالات مجانية التكلفة.