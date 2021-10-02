رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 schools.madrasati.sa وتفاصيل تطبيق الحضور للمرحلة الإبتدائية

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة، فقد تزايدت عمليات البحث بشكل مخلوط من قبل الكثير من أولياء الأمور لطلاب المرحلة الإبتدائية عن تفاصيل التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية للحصول على الحصص الافتراضية التي بدأ طلاب المرحلة الابتدائية في تلقيها منذ بداية العام الدراسي بداية من يوم 29 من شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار تطبيق عملية التعليم عن بعد إلكترونيًا لطلاب المرحلة الابتدائية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط تسجيل الدخول الى منصة مدرستي الإلكترونية لطلاب المرحلة الإبتدائية وكذلك التعرف على تفاصيل تطبيق الحضور في المدارس لطلاب المرحلة الابتدائية.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1443

يمكن تسجيل الدخول الى منصة مدرستي التعليمية لكافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية، وذلك للحصول على الخدمات التعليمية المختلفة التي تقدمها المنصة لكافة المراحل الدراسية، وبشكل خاص طلاب المرحلة الابتدائية الذين يتلقوا الحصص الدراسية بشكل افتراضي عبر منصة مدرستي الإلكترونية، وذلك لعدم اتخاذ قرار تطبيق الحضور في المدارس للطلاب من قبل وزارة التعليم السعودية حتى الآن، ويمكن تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي إلكترونيًا بسهولة من خلال اتباع ما يلي.

أولا يقوم الطالب بالدخول الى منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية من خلال هذا منصة مدرستي التعليمية مباشرة.

يتم اختيار أيقونة تسجيل الدخول للطلاب من خلال المنصة.

يتم اختيار أيقونة العودة الى المدرسة.

يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به بشكلٍ صحيح في المكان الخاص بها.

يتم ادخال رمز التحقق المرئي أمام الطالب.

يتم الدخول الى منصة مدرستي وذلك ليتم اختيار الخدمات التعليمية وتحديد حضور الحصص الافتراضية للطلاب.

تفاصيل تطبيق الحضور في المدارس للمرحلة الابتدائية

قامت وزارة التعليم السعودية بوضح بعض التعليمات والإجراءات التي من الضروري اتباعها وذلك ليتم اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بعودة الحضور في المدارس تدريجيا، حيث تم اشتراط علمية عودة طلاب المرحلة الإبتدائية في المدارس أن يتم الحصول على نسبة تصل الى 70% من لقاح كورونا بين كافة المواطنين في السعودية، وكانت الوزارة قد أعلنت حصول الطلاب من عمر 12 عام وحتى 18 عام على لقاح كورونا والحضور في المدارس.