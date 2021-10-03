“من هنا” نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢١ خطوات استعلام نتائج الشهادات المعادلة العربية عبر موقع التنسيق

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢١، تشتعل محركات البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء الوطن العربي وليس مصر فقط من أجل الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢١ وذلك للشهادة العربية المعادلة والشهادة الأجنبية للعام الدراسي 2021، حيث يرغب الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتائج الخاصة بالتنسيق للشهادات المعادلة 2021، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عن ظهور النتائج بشكل رسمي لجميع الشهادات المعادلة ما عدا الشهادة الأمريكية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتنسيق، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم التفاصيل الخاصة بظهور النتائج الخاصة بالتنسيق وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢١

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات عن مد فترة التسجيل في التنسيق الخاص بالشهادات المعادله للعام الدراسي 2021 وأن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢١ ستظهر بعد 72 ساعة من نهاية التسجيل في التنسيق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية على ظهور النتائج عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي وذلك حيث يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج الخاصة بالتنسيق لجميع الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عدا الأمريكية وذلك من أجل الالتحاق بالكليات والمعاهد حيث كانت أخر فرصة للتسجيل في هذا التنسيق هو يوم الخميس الماضي.

استعلام نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢١

أصبح الآن بإمكان جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بالتنسيق عبر موقع نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢١ للشهادات العربية والشهادات الأجنبية عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

الخطوة الثانية: يتم اختيار التنسيق الخاص بالشهادات المعادلة.

والخطوة الثالثة: اختيار النتائج الخاصة بالتنسيق للشهادات المعادلة (العربية أو الأجنبية)

الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باختيار الدولة التي حصل منها على شهادة الثانوية.

الخطوة الخامسة: إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على استعلام لتظهر النتائج الخاصة بالتنسيق للطلاب.

يمكن لجميع الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الشهادات المعادلة العربية الاستعلام عن هذه النتائج عن طريق اتباع الخطوات التي قدمناها لكم في الفقرة السابقة، ويستطيع جميع الطلاب الحصول عليها بعد كتابة البيانات المطلوبة منهم بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها وذلك بعد الدخول على موقع تنسيق الالكتروني الذي يقدم هذه النتائج بشكل الكتروني