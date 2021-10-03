رابط منصة نادي الصقور والصيد السعودي للإستفادة من حجز التذاكر+ الحصول عل مواعيد أبشر

يتم تفعيل منصة نادي الصقور والصيد السعودي بالتعاون مع (سدايا) وقد أستوفت المنصة التقنيات المتطورة، لتأخذ مساراً مهما، بالإرتقاء بالخدمات الرقمية، ومن أبرز خدماتها المقدمة هي حجز التذاكر لمعرض الأسلحة حيث ان الدخول الى جناح الاسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي يتطلب الحصول على تذكرة على المنصة التابعة للمعرض المذكور، فيما ان الشراء يتطلب موعد على أبشر بإستثناء حاملي بطاقة التمييز- ويعود المعرض على التوالي ليأكد فعاليته في التنظيم مرحباً بزواره من الصيادين والهواة في جناحه الخاص بأحدث إنتاجات الأسلحة مثل الشوزن والبنادق والمسدس علاوة على الذخائر ذات الجودة المتفوقة المصممة عالمياً حيث أن المعرض يجمع اجنحة مختلفة ويقام في منطقة ملهم بالعاصمة الرياض- في دورته الثالثة والذي أنطلق من 1 أكتوبر ويستمر لغاية 10 من نفس الشهر 2021.

تسجيل الدخول الى حسابك المفعل في منصة ابشر

من الخدمات الإلكترونية إذهب الى تبويب المواعيد، ثم من الصفحة التالية، أختر الأسلحة والمتفجرات

النقر على أيقونة الإنتقال الى خدمة المواعيد بالأسفل

الضغط على حجز موعد جديد

يجب تحديد طلب شراء سلاح ناري من الخيارات المتاحة أمامك

النقر على التالي، وإختيار الفرع وهو معرض الصقور والصيد السعودي

الضغط على الايقونة الخضراء لاختيار الوقت والتاريخ المناسبين، وفي الخطوات الأخيرة يتم الموافقة على الأحكام والشروط ثم تأكيد خيار حجز الموعد.

ويمكن تلخيص خطوات طلب موعد مسبق لشراء سلاح عبر منصة أبشر، وهي:رابط معرض الصقور

يتم توفير رابط منصة نادي الصقور بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي( سدايا)، ويمكن من خلال هذه المنصة شراء تذاكر معرض الصقور والصيد السعودي، حيث يتطلب دخول منطقة الأسلحة شراء تذكرة دون الشراء، ولكن شراء الأسلحة يتطلب حجز موعد مسبق عبر منصة أبشر بإستثناء حاملي بطاقة التميييز، وهي بطاقة توفرها منصة معرض الصقور وقيمتها 2000 ريال سعودي واما البطاقة العادية ب 75 ريال sr.

طريقة إستخراج تصريح الأسلحة في المملكة العربية السعودية

يحتاج الشخص الراغب بحمل وإقتناء الأسلحة إلى توفير المستندات اللازمة بعد شراءه لتلك الأسلحة حتى يتم السماح له بالإحتفاظ بها وأستخدامها بشكل قانوني بعد إستخراج التصريح ويتم إتباع لإتمام هذا الإجراء المهم بعض الخطوات السهلة، هي:

نموذج الكشف الطبي

نموذج تحديث العنوان الوطني

تعبئة إستمارة رخصة سلاح

يجدر الإشارة ان إستمارة رخصة السلاح تتطلب صورتين شخصيتين 4*6 خاصة بالمستفيد. بالإضافة لاجراء فحص بالمستوصف، وإحضار قطع السلاح معه.