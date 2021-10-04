موعد صرف دعم ريف 1443 الصرف الخميس 7 أكتوبر 2021 وشروط دعم ريف وكم مبلغ دعم ريف

موعد صرف دعم ريف سؤال يتزايد يوماً بعد يوم من قبل الأسر المستفيدة من دعم برنامج ريف، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة هذه الفترة عن متى ينزل دعم ريف، ويعد برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم صغار المزارعين والأسر المنتجة، ويهدف إلى الارتقاء بهم وتحسين أحوالهم الاقتصادية للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.

وهو دعم يقدم للأسر المنتجة وربات البيوت والعاطلين عن عمل بمقدار 10% من قيمة رأس المال، ولا يجب أن يتجاوز قيمة الدعم المبلغ المخصص لرأس مال المشروع، ويبلغ الحد الأقصى للدعم المسموح به والذي لا يجب تجاوزه مبلغ 54.000 ريال سعودي.

موعد صرف دعم ريف

أعلن برنامج ريف أنه سوف يتم صرف الدعم المخصص للأسر المستفيدة يوم الخميس القادم الموافق 07\10\2021، لذلك يجب على الأسر المستفيدة من الدعم الاستعلام عنه في هذا الموعد المحدد، ويقدم برنامج ريف للعاطلين ولربات البيوت والأسر المنتجة، دعم بمبالغ مادية غير مستردة مساهمةً من البرنامج في تحسين أحوالهم المعيشية، ولكي يتم دمج قطاعات واسعة لتكون فاعلة ومساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.

يتم الدخول على رابط برنامج دعم ريف الرسمي من خلال محرك البحث “جوجل”.

الضغط على أيقونة “ابدأ بطلب الدعم”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

إدخال الرمز المرئي على الشاشة بطريقة صحيحة.

سوف يأتيك كلمة مرور على الجوال الخاص بالمتقدم قم بإدخالها والنقر على إرسال.

بعد أن يتم الدخول يطلب البرنامج إدخال الحساب البنكي والنقر على حفظ ومتابعة.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على الدعم سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة التنقل. أن يكون نشاط المتقدم نشاط زراعي في أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج وأن يكون مباشر لمهنة الزراعة بنفسه ومن نفس المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم. ألا يكون المتقدم موظفاً في أي وظيفة سواء كانت هذه الوظيفة في القطاع العام أو الخاص. يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 21 عام. عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي. تقديم ما يثبت مزاولته لمهنة الزراعة ويقدم الأوراق الدالة على ذلك. الالتزام التام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج. أن يكون للمتقدم حساب بنكي مفعل باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية. عدم تجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر للمستفيد عن ثلاث برامج. عدم تجاوز الدعم المقدم المباشر عن 54000 ريال سنوياً. استكمال كافة البيانات المطلوبة والتسجيل في المنصة المخصصة لذلك. تقديم الطلب ورفعه على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الدعم. أن تحصل الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أن يكون المتقدم من سكان المنطقة التي يشملها الدعم. استيفاء شروط زيارة ممثل برنامج ريف للتحقق من المشروع على أرض الواقع.

رابط البرنامج وطريقة التسجيلماهي شروط دعم ريفموعد صرف دعم ريف وكم مبلغ دعم ريف

يتم احتساب الدعم المقدم من برنامج دعم ريف بحيث يكون الدعم المقدم لا يتجاوز 10% من قيمة إجمالي رأس مال المشروع، وبحيث لا يتجاوز الدعم المقدم بأي حال من الأحوال عن 54.000 ريال سعودي سنوياً، وبذلك لا يتجاوز الدعم المقدم في الشهر الواحد عن 4.500 ريال سعودي.