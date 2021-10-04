” هنا رد فيسبوك” على ملايين الرسائل عن سبب توقف خدمات فيس بوك وأتساب وأنستجرام وما سنجر

أصبح البحث عن سبب توقف خدمات فيس بوك هو الترند رقم واحد حول العالم، بعد العطل المفاجئ الذي أصاب منصة التواصل الاجتماعي رقم واحد في العالم، والتي يستخدمها مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم المتقدمة والنامية، حيث تعرضت خدمات تطبيقات فيس بوك مساء اليوم الإثنين بصورة مفاجأة مما أدى إلى حالة كبيرة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، عن سبب العطل وموعد عودة الخدمة الذي أصبحت من أساسيات الحياة في حياتنا الآن، وأصبح المستخدم غير قادر على إرسال أي صور أو فيديوهات عبر تلك المنصات، وفيما يلي رد إدارة فيس بوك حول العطل الذي أوقف الخدمة عن ملايين المستخدمين.

سبب توقف خدمات فيس بوك

أعلنت إدارة فيس بوك عبر موقع التواصل الاجتماعي عن تلقيها عشرات الآف من الشكاوى، بسبب توقف الخدمات وأن إدارة فيس بوك تعتذر للمستخدمين عن العطل المفاجئ، وتعمل بأقصى جهد لعودة الوضع كما كان قبل العطل في أسرع وقت ممكن، وتلقى الموقع العديد من الشكاوى من المستخدمين عن عدم تمكنهم من الدخول على منصات تويتر، تيك توك، جوجل، أمازون، والجهات المعنية تبحث الآن عن سبب العطل، وسوف نصدر بيان نوضح فيه سبب المشكلة ونعتذر بشدة للمستخدمين حول العالم.

توقف خدمات فيس بوك

أصبح العالم الآن يعتمد بشكل كبير على خدمات تطبيقات فيس بك، في إرسال وأستقبل الصور والفيديوهات، وكانت هناك بعض التحذيرات في الأيام الماضية تحذر من توقف خدمات فيس بوك على أجهزت الهواتف النقالة وأجهزت الحاسب الألي، في العديد من المناطق ولكن لم يأخذ العالم هذه التحذيرات محمل الجد، والآن توقفت كافة الأجهزة في العديد من دول العالم، وهم في انتظار بيانات شركة فس بوك على أمل إصلاح العطل في القريب العاجل وعودة الخدمة من جديد.

كيفية أستعادة خدمات فيس بوك

أشارت العديد من التقارير أن بعض أجهزت الهاتف النقال، التي تم أصدارها منذ فترة يجب أن تتم عليها تحديثات، كما يجب ترقية نظام التشغيل على الأقل يجب أن يكون عندهم، أصدار أند رويد iso 10.، أو 4.0.4، وأن أي أصدار سابق لتلك الأنظمة يعرض صاحبه لفقد الخدمة.