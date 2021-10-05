عاجل .. عودة الواتس WhatsApp للعمل و 3 أشياء عليك التحقق منها

الواتس عاد للعمل بعد انقطاع دام لساعات يوم الاثنين 4 أكتوبر، وآثار تعطل WhatsApp عن العمل الكثير من الجدل بين مستخدمي التطبيق الأشهر للمراسلات النصيبة في العالم وخاصة في السعودية، ويعد واتس اب واحد من أهم برامج التواصل في السعودية وفي العالم حيث يستخدمه قرابة ربع سكان الكرة الأرضية يوميا وكذلك يعتمدون عليه في إرسال واستقبال الوسائط لكونه وسيلة سريعة وآمنة.

الواتس.. عودة WhatsApp للعمل مرة أخرى و 3 أشياء عليك التحقق منها

أولا عليك التحقق من إتمام إرسال الرسائل التي قمت بإرسالها خلال فترة التوقف، لأن بعضها قد يحتاج إلى إعادة إرسال لتصل.

ثانيًا إذا كان حساب على WhatsApp مربوط على جهاز الكمبيوتر عبر WhatsApp web عليك التأكد من أنه مازال متصلًا.

ثالثا عليك معرفة أنه هناك احتمالا كبير أن تكون هناك رسائل مرسلة إليك لكنها لم تصلك، لذلك قم بإعادة تشغيل الهاتف لإٍستعادة كل شيء لأصله.

ما هي أسباب انقطاع الواتس و واتساب ويب عن العمل؟

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سبب العطل الذي لم يضرب WhatsApp وحده ولكنه نال أيضا من فيسبوك وانستجرام.

وفي الوقت نفسه استبعدت مصادر تقنية كثيرة في تصريحات صحيفة أن يكون سبب العطل وقوع اختراق.

ورجح عدد كبير من الخبراء أن العطل الكبير هو ربما عطل تقني بحت، وقد يكون التعطل بسبب الخوادم الخاصة بالتطبيقات الثلاثة.

وفي الوقت نفسه كان فيسبوك اشترى WhatsApp في عام 2019 وليكمل به مثلث التواصل الاجتماعي الأبرز بالعالم حاليًا:

WhatsApp فيسبوك. انستجرام.

تحديث واتساب 2022 الجديد

أصدر واتس اب تحديث 2022 منذ فترة وجيزة، وكان أبرز مزايا هذا التحديث أن التطبيق منع أجهزة عديدة من استعماله.

وفي الوقت نفسه نشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان ميزة أمن خرافية يمنحها تطبيق واتس آب لمستخدميه.

وحظر واتس آب مؤخرًا هواتف عديدة من استعماله ومن بين هذه الهواتف أجهزة ايفون وسامسونج كثيرة.

ونشرنا قبل ذلك موضوع عن تفاصيل منع واتساب التطبيق من العمل على الكثير من الهواتف بعنوان حظر واتس آب على بعض موديلات آيفون وجالاكسي.