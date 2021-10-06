نتائج المفاضلة العامة السورية 2021 برقم الاكتتاب وأسماء المقبولين spu.edu.sy

يهتم أعداد كبيرة بالبحث نتائج المفاضلة العامة السورية 2021، حيث هناك الآلاف من الطلاب والطالبات الذين كان قد نجحوا في البكالوريا سواء من القسم العلمي أو الأدبي يترقبون في هذه اللحظات ظهور نتائج المفاضلة العامة للعام الدراسي 2021-2022 حيث ستقوم وزارة التعليم العالي في سوريا بالإعلان الرسمي عن نتائج القبول بالكليات وكذلك الحد الدنيا في جميع الكليات التي تتبع الجامعات السورية، ومن المقرر أن يتم نشر جميع نتائج مفاضلة البكالوريا 2021 وذلك عبر موقع القبول الجامعي، وهو الموقع الرسمي في سوريا، والذي تقوم من خلاله وزارة التعليم العالي بنشر كافة التفاصيل عن نتائج القبول بالجامعات السورية بالنسبة لطلاب البكالوريا من ناحية أخر، فقد أكد مصدر في وزارة التعليم العالي أنه من المقرر أن يكون النسبة المقررة لاستيعاب الطلاب والطالبات الناجحين في المرحلة الثانوية القسم العلمي والأدبي تتخطي نسبة 65 في المائة.

نتائج المفاضلة العامة السورية 2021

صرحت رسميا وزارة التعليم العالي السورية أنه من المقرر أن يتم طرح نتائج المفاضلة العامة في سوريا، وذلك بالنسبة لجميع الطلاب والطالبات، الذين نجحوا وحصلوا على شهادة البكالوريا جميع الأقسام، كما سيتم إعلان نتائج مفاضلة الثانوي المهني، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج عبر موقع القبول الجامعي الإلكتروني، والذي يعتبر الرسمي لوزارة التعليم العالي، حيث حيث يستطيع الحصول عليها وذلك عن طريق رقم الاكتتاب الخاص بالطالب، حيث يتم الآن العمل على انتهاء كافة اعمال اختيار الطلاب في المفاضلة العامة، وذلك حسب المجموع الذي حصل عليه الطالب سواء في القسم العلمي او الادبي، وسوف يتحدد الحد الادنى لكل كلية حسب ما تقدم به الطلاب، ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج المفاضلة العامة في جميع محافظات سوريا لكل الجامعات والكليات إلكترونيا.

رابط استخراج نتائج المفاضلة العامة السورية

يمكن لجميع الطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021، وذلك بالنسبة لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا، على مستوى كل المحافظات السورية المختلفة، حيث يمكن الحصول إلكترونيا على نتائج المفاضلة عبر الموقع الرسمي وذلك من خلال القيام بعمل الخطوات التالية: