رابط منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية مدرستي https ekhtibar.moe.gov.sa إضافة اختبار

رابط منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية السعودية https //ekhtibar.moe.gov.sa وهي منصة اختبار الطلاب والطالبات، وذلك للاختبارات الشهرية التي تعقدها المدارس والإدارات التعليمية بالمملكة، وسنشرح من خلال هذا التقرير الرابط الرسمي للاختبارات المركزية غي منصة مدرستي الإلكترونية وطريقة تسجيل الدخول، وكذلك خطوات طريقة وخطوات عمل اختبار على رابط دخول منصة مدرستي للاختبارات، وكذلك “تحميل التميز”، هذا وتعتمد وزارة التعليم السعودية الاختبارات المركزية الشهرية على منصة مدرستي لقياس القدرة الاستيعابية للطلاب والطالبات لمقرراتهم الدراسية، كما تهدف منصة مدرستي لتمية وتعزيز المهارات التحصيلية لدى الطلاب والطالبات في جمعي الصفوف والمراحل الدراسية.

رابط منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية السعودية ekhtibar.moe.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات منصة مدرستي الإلكترونية وسيلة هامة تتيحها المنصة لإدارة الاختبارات عن بعد، كما تتشارك منصة مدرستي مع المدارس وحضور الطلاب بها، وذلك لاستكمال ما تقدمة المدرسة للنهوض بمستوى التعليم والتحصيل الدراسي، ومن الجدير بالذكر أن منصة مدرستي تقوم بالتطوير المستمر من أجل تقديم مستوى تعليمي ومهاراتي يرقى لأحدث نُظم التعليم العالمية.

طريقة إضافة اختبار شهري على منصة مدرستي للفترة الأولى والثانية

وكان لمنصة مدرستي الإلكترونية التعليمية دور بارز وهام في إدارة العملية التعليمية منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020، وبذلك ساهمت المنصة في الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات باستخدامها تقنية التعليم عن بعد، وذلك كأجراء احترازي وتدبير وقائي للحد من انتشار الجائحة، وذلك بتوفير قدر كبير من التباعد الاجتماعي بين القائمين على العملية التعليمية وطلابهم.

في حال المستخدم الجديد للصفوف من الروضة والصف الأول ابتدائي يمكنك استخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا.

المستخدم من سنوات سابقة يمكنك الدخول بكلمة المرور لديك.

إدا فقد الطالب كلمة المرور الخاصة به، فيمكه استعادتها عن طريق مايكروسوفت من خلال رابط استعادة كلمة المرور.

يتم التواصل مع الدعم الفني ي حال واجهتك صعوبة في استعادة كلمة المرو.

في حالة كان هاتفك عير مُسجل وفقدت كلمة المرو، يجب مراجعة مدير المدرسة لإعادة تعيين كلمة مرور خاصة بك.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة رابط الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي.

طرق تسجيل الدخول على منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا أو عبر مايكروسوفتتحميل التميز لمستخدمي تطبيق Microsoft Office 365

تحميل التميز Microsoft Teams والتي تُعتبر من أهم الأدوات المنوط بها السماح بمساحة عمل للطلاب، وهي من ضمن مجموعة الأدوات الخاصة بتطبيق Microsoft Office 365، حيث تتيح تلك الأداة التواصل بين الطالب ومُعلمه، وكذلك تُتيح الدردشة الجماعية بين الطلاب وزملائهم.

تسجيل دخول منصة مدرستي بحساب نظام نور لولي الأمر والكادر التعليمي

يتم نسجيل الدخول على منصة مدرستي بحساب نظام نور لأولياء الأمور والإداريين والكادر التعليمية من خلال رابط منصة مدرستي بحساب نور، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي بحساب نظام نور.

إدخال اسم المُستخدم.

كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على جملة أنا لست روبوت.

الضغط على أيقونة تسجيل الجول.

بدأت الاختبارات الشهرية للفترة الأولى يوم الأحد 9 صفر 1443 والموافق 26 سبتمبر 2021.

ستبدأ الاختبارات الشهرية للفترة الثانية لشهر ربيع أول تبدأ يوم الأحد 25 ربيع الأول 1443 والموافق 31 أكتوبر 2021.

موعد الاختبارات الشهرية على منصة مدرستي “الفترة الأولى والثانية”رابط تسجيل الدخول لمنصة الاختبارات المركزية ekhtibar.moe.gov.sa بحسابك المسجل في مايكروسوفت

يتم ذلك من خلال زيارة على رابط نظام الاختبارات المركزية الإلكترونية أو عن طريق رابط موقع منصة مدرستي التعليمية schools.madrasati.sa. واتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول بحساب الطالب.

الضغط على أيقونة اختبارات.

اختيار إضافة اختبار.

اختار التسلسل التعليمي الخاص بك وإضافة الاختبار.

اكتب عنوان الاختبار.

قم بإكمال باقي البيانات المطلوبة.

قم بإضافة الأسئلة الخاصة بك وتوزيع الدرجات.

وأخيرا بالضغط على أيقونة حفظ الاختبار الشهري الفترة الأولى.

الدخول على منصة الاختبارات المركزية منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الاختبارات أداه هامة لقياس مستوى التحصيل الدراسي الشهري والدوري للطلاب والطالبات، ومدى تمتعهم بالمهارات والمعرفة التي تحصلوا عليها من المقررات الدراسية.ويتم دخول تلك المنصة من خلال رابط موقع منصة مدرستي التعليمية، هذا وتعتبر الاختبارات الشهرية الإلكترونية هي إحدى روافد منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية، حيث يتم تسجيل دخول الطلاب والطالبات باسم المستخدم وكلمة المرور بمنصة مدرستي، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي الإلكترونية.

اختيار “اختبارات” على يمين الشاشة.

يتم تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت.

ستظهر لك صورة المُمتحن وإرشادات الامتحان.

الضغط على رابط دخول الاختبار.

المرحلة الثانوية والمتوسطة من الساعة السادسة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصراً.

التعليم المستمر للمرحلة الابتدائية فقط من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الابتدائي تبدأ من الساعة الثانية و45 دقيقة عصراً حتى الساعة السابعة مساءً.

فترة الصيانة ستتوقف المنصة من الساعة الثالثة عصراُ حتى الساعة الخامسة مساءً

بعد الساعة التاسعة مساءً ستكون المنصة متاحة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية.

مواعيد منصة مدرستي لطلاب الثانوية والمتوسطة والابتدائي ورياض الأطفالطريقة تحويل “منصة مدرستي” إلى تطبيق عبر مايكروسوفت ايدج

– الدخول على منصة “مدرستي”.

2- الضغط على الثلاث نقاط في الأعلى.

3- ننزل إلى التطبيقات.

4- نختار تثبيت هذا الموقع كتطبيق.

يُمكنك التواصل عبر الرقم الساخن للدعم وهو 320033988.

رقم دعم المنصة الموحد المجاني هو 80012999999.

لرقم خدمة العملاء الموحد للمنصة هو 19996.

طريقة الاتصال وأرقام الدعم الفني

وبذلك نكون قد شحنا بالتفصيل كل ما يتعلق ب منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية، وكذلك رابط اختبار مدرستي، وموعد ‘جراء الاختبارات الشهرية، سواء للفترة الأولى أو للفترة الثانية، ما قدمنا أيضا طريقة تحميل التميز، طريقة الاتصال وأرقام الدعم الفني، وتحويل “منصة مدرستي” إلى تطبيق على الهاتف الجوال، ورابط تسجيل الدخول لمنصة الاختبارات المركزية ekhtibar.moe.gov.sa بحسابك المسجل في مايكروسوفت.

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